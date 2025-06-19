https://ria.ru/20250619/avtovaz-2023785318.html
В "АвтоВАЗе" назвали сроки начала продаж автомобилей SKM
В "АвтоВАЗе" назвали сроки начала продаж автомобилей SKM - РИА Новости, 19.06.2025
В "АвтоВАЗе" назвали сроки начала продаж автомобилей SKM
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет продажи линейки легких коммерческих автомобилей SKM осенью текущего года, сообщил журналистам вице-президент... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:15:00+03:00
2025-06-19T08:15:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет продажи линейки легких коммерческих автомобилей SKM осенью текущего года, сообщил журналистам вице-президент компании Дмитрий Костромин в кулуарах ПМЭФ. "Цены объявим перед самым стартом… Осенью старт продаж будет. Два кузова: фургон грузовой и пассажирский", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала продаж автомобилей SKM. В марте этого года "АвтоВАЗ" сообщил о запуске нового бренда легких коммерческих автомобилей под брендом SKM. В него должны войти пассажирские и цельнометаллические фургоны. "Проект не растворился, несмотря на все сложности рынка он живет и развивается", - заверил глава автоконцерна Максим Соколов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, максим соколов, автоваз
ПМЭФ-2025, Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ
В "АвтоВАЗе" назвали сроки начала продаж автомобилей SKM
Костромин: "АвтоВАЗ" начнет продажи легких коммерческих автомобилей SKM осенью