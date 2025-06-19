Рейтинг@Mail.ru
В "АвтоВАЗе" назвали сроки начала продаж автомобилей SKM - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
08:15 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/avtovaz-2023785318.html
В "АвтоВАЗе" назвали сроки начала продаж автомобилей SKM
В "АвтоВАЗе" назвали сроки начала продаж автомобилей SKM - РИА Новости, 19.06.2025
В "АвтоВАЗе" назвали сроки начала продаж автомобилей SKM
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет продажи линейки легких коммерческих автомобилей SKM осенью текущего года, сообщил журналистам вице-президент... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:15:00+03:00
2025-06-19T08:15:00+03:00
пмэф-2025
экономика
авто
максим соколов
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003354585_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_273070ae5c99e3bf662d8edd41ac7455.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет продажи линейки легких коммерческих автомобилей SKM осенью текущего года, сообщил журналистам вице-президент компании Дмитрий Костромин в кулуарах ПМЭФ. "Цены объявим перед самым стартом… Осенью старт продаж будет. Два кузова: фургон грузовой и пассажирский", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала продаж автомобилей SKM. В марте этого года "АвтоВАЗ" сообщил о запуске нового бренда легких коммерческих автомобилей под брендом SKM. В него должны войти пассажирские и цельнометаллические фургоны. "Проект не растворился, несмотря на все сложности рынка он живет и развивается", - заверил глава автоконцерна Максим Соколов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023706215.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003354585_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_eba0866887b6d9b019a4be720cedeb19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, максим соколов, автоваз
ПМЭФ-2025, Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ
В "АвтоВАЗе" назвали сроки начала продаж автомобилей SKM

Костромин: "АвтоВАЗ" начнет продажи легких коммерческих автомобилей SKM осенью

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Автомобили нового российского бренда SKM
Автомобили нового российского бренда SKM - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Автомобили нового российского бренда SKM. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет продажи линейки легких коммерческих автомобилей SKM осенью текущего года, сообщил журналистам вице-президент компании Дмитрий Костромин в кулуарах ПМЭФ.
"Цены объявим перед самым стартом… Осенью старт продаж будет. Два кузова: фургон грузовой и пассажирский", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала продаж автомобилей SKM.
В марте этого года "АвтоВАЗ" сообщил о запуске нового бренда легких коммерческих автомобилей под брендом SKM. В него должны войти пассажирские и цельнометаллические фургоны.
"Проект не растворился, несмотря на все сложности рынка он живет и развивается", - заверил глава автоконцерна Максим Соколов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Максим Соколов, генеральный директор АО АвтоВАЗ на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" планирует представить свой минивэн на ПМЭФ-2026
Вчера, 21:22
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаАвтоМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала