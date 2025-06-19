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Глава Брянской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Глава Брянской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 19.06.2025
Глава Брянской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:26:00+03:00
2025-06-19T08:26:00+03:00
2025-06-19T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 81 украинский беспилотник. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 19 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Глава Брянской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Брянской области нет