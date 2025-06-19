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Артамонов: более 30 проектов на базе ИИ внедрили в Липецкой области - РИА Новости, 19.06.2025
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Липецкая область
 
20:37 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/artamonov-2024043442.html
Артамонов: более 30 проектов на базе ИИ внедрили в Липецкой области
Артамонов: более 30 проектов на базе ИИ внедрили в Липецкой области - РИА Новости, 19.06.2025
Артамонов: более 30 проектов на базе ИИ внедрили в Липецкой области
В Липецкой области реализовано более 30 проектов на основе искусственного интеллекта (ИИ), еще 20 планируется внедрить, поделился опытом губернатор региона... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:37:00+03:00
2025-06-19T20:37:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Липецкой области реализовано более 30 проектов на основе искусственного интеллекта (ИИ), еще 20 планируется внедрить, поделился опытом губернатор региона Игорь Артамонов с участниками панельной сессии в рамках ПМЭФ-2025, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Тема сессии - "Технологическое лидерство: бизнес, наука, государство 2025". В своем выступлении Артамонов рассказал об опыте региона в реализации проектов на основе ИИ в социальной сфере, что позволило сократить сроки назначения выплат и льгот с 20 до 5 дней, повысить производительность сотрудников почти в два раза, уменьшить время ожидания в очередях в поликлиниках на 30%, снизить количество жалоб от граждан в десять раз. В сфере общественной безопасности система видеоаналитики, включающая 19,5 тысячи камер с распознаванием лиц, помогла раскрыть 68% правонарушений с помощью ИИ. Сегодня в Липецкой области реализовано более 30 ИИ-проектов, еще 20 находятся в стадии внедрения. Среди них 12 собственных разработок, включая ИИ-ассистента госслужащего, который автоматизирует документооборот, формирует SMART-задачи и даже помогает составлять официальные поздравления. "Наш опыт показывает, что системный подход к цифровизации дает реальные результаты. Мы не просто внедряем технологии — мы меняем логику работы госуправления, делая его более эффективным и удобным для людей", — отметил Артамонов. XXVlII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/agrotek-2024031040.html
https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023986104.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов: более 30 проектов на базе ИИ внедрили в Липецкой области

Артамонов: свыше 30 проектов на базе ИИ реализовали в Липецкой области

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Липецкой области реализовано более 30 проектов на основе искусственного интеллекта (ИИ), еще 20 планируется внедрить, поделился опытом губернатор региона Игорь Артамонов с участниками панельной сессии в рамках ПМЭФ-2025, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Тема сессии - "Технологическое лидерство: бизнес, наука, государство 2025".
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции
Вчера, 19:26
В своем выступлении Артамонов рассказал об опыте региона в реализации проектов на основе ИИ в социальной сфере, что позволило сократить сроки назначения выплат и льгот с 20 до 5 дней, повысить производительность сотрудников почти в два раза, уменьшить время ожидания в очередях в поликлиниках на 30%, снизить количество жалоб от граждан в десять раз.
В сфере общественной безопасности система видеоаналитики, включающая 19,5 тысячи камер с распознаванием лиц, помогла раскрыть 68% правонарушений с помощью ИИ.
Сегодня в Липецкой области реализовано более 30 ИИ-проектов, еще 20 находятся в стадии внедрения. Среди них 12 собственных разработок, включая ИИ-ассистента госслужащего, который автоматизирует документооборот, формирует SMART-задачи и даже помогает составлять официальные поздравления.
"Наш опыт показывает, что системный подход к цифровизации дает реальные результаты. Мы не просто внедряем технологии — мы меняем логику работы госуправления, делая его более эффективным и удобным для людей", — отметил Артамонов.
XXVlII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Совета директоров АО Национальная энергетическая компания Дмитрий Филатов во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Вчера, 17:27
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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