https://ria.ru/20250619/artamonov-2024043442.html

Артамонов: более 30 проектов на базе ИИ внедрили в Липецкой области

Артамонов: более 30 проектов на базе ИИ внедрили в Липецкой области - РИА Новости, 19.06.2025

Артамонов: более 30 проектов на базе ИИ внедрили в Липецкой области

В Липецкой области реализовано более 30 проектов на основе искусственного интеллекта (ИИ), еще 20 планируется внедрить, поделился опытом губернатор региона... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:37:00+03:00

2025-06-19T20:37:00+03:00

2025-06-19T20:37:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Липецкой области реализовано более 30 проектов на основе искусственного интеллекта (ИИ), еще 20 планируется внедрить, поделился опытом губернатор региона Игорь Артамонов с участниками панельной сессии в рамках ПМЭФ-2025, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Тема сессии - "Технологическое лидерство: бизнес, наука, государство 2025". В своем выступлении Артамонов рассказал об опыте региона в реализации проектов на основе ИИ в социальной сфере, что позволило сократить сроки назначения выплат и льгот с 20 до 5 дней, повысить производительность сотрудников почти в два раза, уменьшить время ожидания в очередях в поликлиниках на 30%, снизить количество жалоб от граждан в десять раз. В сфере общественной безопасности система видеоаналитики, включающая 19,5 тысячи камер с распознаванием лиц, помогла раскрыть 68% правонарушений с помощью ИИ. Сегодня в Липецкой области реализовано более 30 ИИ-проектов, еще 20 находятся в стадии внедрения. Среди них 12 собственных разработок, включая ИИ-ассистента госслужащего, который автоматизирует документооборот, формирует SMART-задачи и даже помогает составлять официальные поздравления. "Наш опыт показывает, что системный подход к цифровизации дает реальные результаты. Мы не просто внедряем технологии — мы меняем логику работы госуправления, делая его более эффективным и удобным для людей", — отметил Артамонов. XXVlII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/agrotek-2024031040.html

https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023986104.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов