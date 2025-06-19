https://ria.ru/20250619/armenija-2024034753.html

Представители омбудсмена в Армении посетили Карапетяна в СИЗО

Представители омбудсмена в Армении посетили Карапетяна в СИЗО - РИА Новости, 19.06.2025

Представители омбудсмена в Армении посетили Карапетяна в СИЗО

Представители защитника прав человека в Армении посетили в СИЗО владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, арестованного на два месяца по обвинению в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:42:00+03:00

2025-06-19T19:42:00+03:00

2025-06-19T19:42:00+03:00

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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Представители защитника прав человека в Армении посетили в СИЗО владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, арестованного на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти, сообщает в четверг пресс-служба омбудсмена. "Представители защитника прав человека посетили Самвела Карапетяна в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир" и провели с ним конфиденциальную беседу", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что омбудсмен Анаит Манасян 18 июня по собственной инициативе инициировала расследование, связанное с предъявленными Карапетяну обвинениями, а также поступившими на горячую линию сообщениями о содержании под стражей свыше установленного законом срока более 40 задержанных сторонников предпринимателя. В аппарате омбудсмена пообещали держать вопрос на контроле, заявив, что поддерживают постоянную связь с адвокатами Карапетяна. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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