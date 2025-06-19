https://ria.ru/20250619/arktika-2023991837.html

Глава Минвостокразвития рассказал легенду, как Арктике достались ее ресурсы

Глава Минвостокразвития рассказал легенду, как Арктике достались ее ресурсы - РИА Новости, 19.06.2025

Глава Минвостокразвития рассказал легенду, как Арктике достались ее ресурсы

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал легенду, как Арктика получила свои ценные природные ресурсы - когда Бог распределял их по Земле, над Арктикой РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:34:00+03:00

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2025-06-19T17:34:00+03:00

пмэф-2025

арктика

земля

алексей чекунков

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал легенду, как Арктика получила свои ценные природные ресурсы - когда Бог распределял их по Земле, над Арктикой у него замерзли руки и он все выронил. "Есть легенда, что, когда Господь распределял ценные ресурсы по планете Земля, пролетал над Арктикой, у него замерзли руки, он все выронил, и все упало туда", - сказал Чекунков на сессии "Северный морской путь - экономика открытий" Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

арктика, земля, алексей чекунков, экономика