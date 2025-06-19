https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023785528.html

Антон Алиханов: работа над российским препаратом от рака идет

Антон Алиханов: работа над российским препаратом от рака идет - РИА Новости, 19.06.2025

Антон Алиханов: работа над российским препаратом от рака идет

Российская промышленность демонстрирует рост и предлагает потребителям новые товары в разных отраслях – от фармацевтики и авиастроения до парфюмерии и химии. В... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:00:00+03:00

2025-06-19T09:00:00+03:00

2025-06-19T09:06:00+03:00

интервью

интервью - авторы

антон алиханов

россия

санкт-петербург

турция

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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Российская промышленность демонстрирует рост и предлагает потребителям новые товары в разных отраслях – от фармацевтики и авиастроения до парфюмерии и химии. В интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал о разработке отечественных препаратов для лечения онкологии, о том, к каким легендарным самолетам проявляют интерес отечественные авиакомпании, а также дал прогноз несырьевого экспорта по итогам текущего года. Беседовала Александра Веселова.ПМЭФ проходит 18-21 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Одно из самых серьезных заболеваний в мире – онкология. Ученые всего мира разрабатывают лекарства от рака. Как с этим в России? Есть ли какие-то продвижения в этом направлении?– В целом фиксируем увеличение доли отечественной продукции в общем объеме продаж онкопрепаратов – по итогам 2024 года на растущем рынке она составила 59% в упаковках. Сегодня российские компании активно осваивают технологии производства новых противоопухолевых лекарственных препаратов.Например, ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава России в ноябре прошлого года получил одобрение для клинических испытаний первого отечественного клеточного генотерапевтического препарата для взрослых с B-клеточной лимфомой. Производство этого препарата стало возможным после получения в октябре лицензии Минпромторга. Эта разработка станет первым отечественным CAR-T клеточным препаратом.Отечественная компания "Биокад" проводит исследования препарата для лечения пациентов с распространенными формами злокачественных новообразований, а также для терапии пациентов с рецидивной и рефрактерной нейробластомой. Другой отечественной компанией, "ХимРар", поводятся исследования препаратов для терапии местно-распространенного эпителиального рака яичников, а также для лечения острого миелоидного лейкоза.А в декабре 2022 года "Биокад" зарегистрировал первый в мире биоаналог лекарственного препарата для лечения взрослых с неоперабельной меланомой и терапии немелкоклеточного рака легкого. Полный цикл производства этого препарата, включая производство фармацевтической субстанции, осуществляется в России. За 2023-2024 годы доля отечественных лекарственных препаратов в рамках данного лекарственного средства превысила 95%. За счет этого снизилась и стоимость лекарства по отношению к оригиналу.– Какой объем производства на сегодня вакцин от COVID? Разрабатываются ли новые вакцины по данному направлению?– На текущий момент на территории России выдано 13 регистрационных удостоверений на вакцины против COVID-19. Такие вакцины могут производить в России более 15 производителей.Стоит отметить, что в 2025 году Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции – "Гам-VLP-мультивак". Эта вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции. Одновременно в стране проводятся НИОКР на получение новых лекарственных форм и работа по оценке целесообразности включения в состав новых штаммов.Безусловно, объем производства и применения таких вакцин в системе здравоохранения по понятным причинам снизился на текущий момент. Но технологически мы готовы к вызовам и в любой момент можем нарастить необходимые объемы производства.– Есть ли заинтересованность в экспорте самолетов-амфибий Бе-200?– Бе-200ЧС – уникальный реактивный самолет-амфибия, единственный в мире. Он может взять на борт 12 тонн воды. А за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. Самолет имеет все необходимые сертификаты и в ходе эксплуатации демонстрирует высокую эффективность в борьбе с лесными и техногенным пожарами как в России, так и за рубежом. Самолет неоднократно участвовал в тушении пожаров в других странах. Например, ежегодно тушит пожары в Турции, в 2021 боролся с огнем в Греции, а ранее направлялся в Португалию, Индонезию, Сербию.В настоящее время реализуется экспортный контракт на поставку Бе-200ЧС. Самолет особенно востребован в странах с жарким климатом, где существует серьезная опасность распространения природных пожаров. Это страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.Учитывая риски, связанные с поставкой иностранных комплектующих, входящий в "ОАК" Ростеха разработчик самолета ТАНТК им. Г.М. Бериева ведет работу по импортозамещению. В частности, выполняются конструкторские работы по ремоторизации Бе-200 на российские двигатели ПД-8. По завершению этих работ вопрос экспортных поставок снова может быть открыт.– Планируется ли вернуться к производству легендарных самолетов Ту-214 и Ил-96 для поставки российским авиакомпаниям?– Производство самолетов Ту-214 и Ил-96-300 не прекращалось. Эти самолеты выпускаются серийно на предприятиях "ОАК" Ростеха для государственных заказчиков, в том числе, для специального летного отряда "Россия".Сейчас ведется работа по масштабированию производства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214 для авиакомпаний. Спрос на шикофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96-300/400М со стороны российских перевозчиков пока не определен. Самолеты производятся только в интересах спецзаказчиков.– На каком уровне ожидаете промышленный экспорт из России в текущем году? Ожидаете ли увеличение несырьевого неэнергетического экспорта? На сколько?– По итогам 2025 года мы прогнозируем объем промышленного экспорта на сумму более 110 миллиардов долларов. Это на 7% больше показателей прошлого года. При этом доля промышленного экспорта в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта составит порядка 75%.Напомню, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году достичь значения по приросту объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров на две трети к показателю 2023 года. И мы распланировали эту работу и осуществляем ее поэтапно. Так, в текущем году мы нацелены прирастить несырьевой неэнергетический экспорт и выйти на уровень порядка 149 миллиардов долларов. Планируем достичь этого за счет переориентации экспортных поставок на рынки дружественных стран: порядка 76% всех поставок будет идти в них.– Будет ли сниматься запрет на продление срока службы каких-либо видов грузовых вагонов или этот вопрос снят с повестки?– Мы неоднократно говорили, что механизм продления срока службы грузовых вагонов может привести к недозагрузке производственных мощностей вагоностроителей. Это спровоцирует потерю компетенций, сокращение трудовых коллективов и ухудшит темпы обновления эксплуатируемого парка. Продление срока службы вагонов без модернизации не решит полностью вопросы загрузки инфраструктуры, негативно скажется на безопасности перевозок и спровоцирует наплыв морально устаревшего подвижного состава и снижение пропускных способностей. Соответственно, приведет к существенным задержкам в перевозке грузов.На сегодня мощности наших вагоностроителей превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год. Это объем, достаточный для удовлетворения любых запросов участников рынка при заблаговременной контрактации. Суммарно нашими предприятиями освоен выпуск более 420 моделей грузового подвижного состава. Поэтому, напротив, сейчас мы работаем над расширением перечня моделей, на которые запрещается продлевать срок службы. Ранее в нем были исключения на ту продукцию, которая серийно не производилась на территории нашей страны.Новые решения и модели, которые сейчас предлагает наша промышленность, позволят перевозить больший объем груза в условиях ограниченной инфраструктуры и профицита парка. На межведомственном уровне в рамках специализированной рабочей группы прорабатываем решения, которые позволяют регулировать баланс парка подвижного состава стимулированием операторов переходить на использование вагонов с улучшенными техническими характеристиками.– Минпромторг будет возмещать инвесторам 20% затрат на покупку и внедрение роботов на российских производствах. Какую долю сейчас занимают работы на промышленных предприятиях? В каких отраслях они наиболее востребованы?– На конец 2024 года на десять тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов. Для сравнения – на конец 2023 года плотность роботизации составляла 19. Цифры говорят сами за себя. За каждой единицей статистики – тысячи производств, где автоматизация стала неотъемлемой частью рабочего процесса, нашей задачей остается не сбавлять обороты и продолжать поддерживать отрасль.Роботы-сварщики и манипуляторы работают в автомобильной промышленности, литейные роботы – в металлургии, роботы-сборщики укладывают микросхемы в электронике и приборостроении, а также фасуют продукцию на пищевых производствах.– Какую долю составят по планам роботы к 2030 году?– Сейчас перед Россией стоит масштабная задача: к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тысяч новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на десять тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности.– Как обстоит ситуация с кадрами в обрабатывающие промышленности? В каких отраслях наблюдается наибольший голод?– Сейчас наиболее остро кадровый вопрос стоит в отраслях, перед которыми открылись новые возможности из-за изменений на рынке. Наши производители осваивают новые технологические решения, новые группы товаров, наращивают объемы. Поэтому сейчас в специалистах остро нуждаются, например, авиастроение – необходимо 85 тысяч человек на период до 2030 года; автомобилестроение – 211 тысяч кадров нужно до 2030 года; станкостроение – 295 тысяч человек; беспилотные авиационные системы – 355 тысяч человек.В целом, по данным Минпромторга России, в отраслях промышленности потребность в кадрах до 2030 года составляет более 2,2 миллиона человек, среди них 653 тысячи специалистов с высшим образованием и более 1,5 миллиона человек со средним специальным образованием.– Какие меры для привлечения кадров предпринимаются в России?– Увеличение заработной платы, дополнительные социальные блага и улучшения условий труда – это самые очевидные меры, которые лежат в зоне ответственности непосредственно работодателя.При этом для решения проблемы нехватки кадров в отраслях промышленности и развития бесшовной системы подготовки специалистов Минпромторг совместно с Минпросвещения и Минобрнауки участвует в реализации программ "Профессионалитет" и "Передовые инженерные школы". Кроме того, мы выступаем разработчиком четырех национальных проектов технологического лидерства: "Средства производства и автоматизации", "Беспилотные авиационные системы", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Новые материалы и химия". В структуру каждого из нацпроектов включен федеральный, направленный на развитие науки и кадров.Одна из главных целей этих проектов – поддержать ответственного работодателя, помочь ему привлечь молодых специалистов. Минпромторг поддерживает и повышение качества образовательных стандартов, и реализацию профориентационных проектов и просветительской деятельности по повышению общественного статуса рабочего и инженера, научно-исследовательской и инновационной деятельности.Также нами организована и проводится комплексная работа для повышения заинтересованности молодежи в освоении рабочих и инженерных специальностей. Так, мы активно поддерживаем взаимодействие кинематографистов и промышленности. Ежегодно с 2023 года проводится открытый киноконкурс Минкультуры для освещения отечественной промышленности. На данный момент поддержано 24 картины на индустриальную тематику.– Как развивается российская индустрия парфюмерии сегодня? Появилась у нас своя линейка такой продукции?– Отрасль парфюмерии показывает динамичный рост. Так, производство духов и туалетной воды в 2024 году составило 6,9 тысячи тонн. Рост к 2023 году составил 17%, а к 2022 году – 41%. Доля российских производителей на рынке также выросла с 10% в 2020 году до 20% в прошлом году. Среди топ-5 российских брендов в области парфюмерии можно выделить Faberlic, Royal barber, ⁠Equivalent, ⁠Brocard и Sergio Nero.– Какие меры поддержки существуют для развития косметической отрасли в России?– В 2024 году на компенсацию части затрат на ТВ-рекламу был выделен один миллиард рублей, субсидию получили восемь компаний парфюмерно-косметической отрасли. Также в 2024 году были поддержаны проекты по производству пяти сырьевых компонентов, используемых в парфюмерно-косметической промышленности, на сумму 285 миллионов рублей: изоамиловый спирт, изовалериановая кислота, сложные эфиры изовалериановой кислоты, трехспиральный коллаген, димерные и олигомерные катионные поверхностно-активные вещества.Специфических мер поддержки именно для парфюмерно-косметической у нас нет, однако всем отраслям доступны общесистемные меры государственной поддержки, о которых мы везде говорим.– Отечественные производили косметической продукции уже поставляют свою продукцию за рубеж?– Наша продукция, конечно, активно идет на экспорт. Так, экспорт духов и туалетной воды в прошлом году составил 1,1 тысячи тонн. Основными странами для экспорта являются Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан.– Какие варианты поддержки производителей малотоннажной химии рассматриваете? Планируются ли еще субсидии или, может, изучаете другие инструменты?– Отрасль малотоннажной химии по-прежнему пользуется различными видами и формами поддержки, включая софинансирование проектов. Однако в этом году произошло важное изменение, которое касается всех потенциальных претендентов на получение господдержки: теперь все проекты проходят через призму национального проекта "Новые материалы и химия" – то есть проект в первую очередь должен быть значимым и востребованным для страны. У нас уже сформирован перечень приоритетных продуктов, которые необходимо создать. Мы ведем активную работу с потенциальными производителями.Одна из ключевых мер, на которую будет направлена значительная часть средств национального проекта, – кластерная инвестиционная платформа. Также предусмотрены гранты на реинжиниринг критически важных комплектующих и меры, направленные на развитие центров инженерных разработок, в том числе через Фонд развития промышленности.За прошлый год при государственной поддержке было запущено 20 новых химических производств. Общий объем выданных субсидий превысил 23 миллиардов рублей, из которых 1,7 миллиарда рублей было направлено на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

https://ria.ru/20250531/onkolog-2020092460.html

https://ria.ru/20250417/rak-2011905166.html

https://ria.ru/20250326/samolety-2007415798.html

https://ria.ru/20250619/novak-2023779176.html

https://ria.ru/20240704/robospik-1957252364.html

https://ria.ru/20240813/moskva-1965876601.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012496889.html

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