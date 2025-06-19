https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023777699.html
Алиханов рассказал, какие отрасли промышленности остро нуждаются в кадрах
Алиханов рассказал, какие отрасли промышленности остро нуждаются в кадрах - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов рассказал, какие отрасли промышленности остро нуждаются в кадрах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что отрасли обрабатывающей промышленности,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:01:00+03:00
2025-06-19T07:01:00+03:00
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что отрасли обрабатывающей промышленности, перед которыми открылись новые возможности из-за изменений на рынке, остро нуждаются в кадрах. По его словам, сейчас наиболее остро кадровый вопрос стоит в отраслях, перед которыми открылись новые возможности из-за изменений на рынке. "Наши производители осваивают новые технологические решения, новые группы товаров, наращивают объемы. Поэтому сейчас в специалистах остро нуждаются, например, авиастроение - необходимо 85 тысяч человек на период до 2030 года; автомобилестроение - 211 тысяч кадров нужно до 2030 года; станкостроение - 295 тысяч человек; беспилотные авиационные системы - 355 тысяч человек", - рассказал Алиханов. Он отметил, что, по данным Минпромторга РФ, в отраслях промышленности потребность в кадрах до 2030 года составляет более 2,2 миллиона человек, среди них 653 тысячи специалистов с высшим образованием и более 1,5 миллиона человек со средним специальным образованием. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023776187.html
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экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал, какие отрасли промышленности остро нуждаются в кадрах
Алиханов: отрасли обрабатывающей промышленности остро нуждаются в кадрах