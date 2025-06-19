https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023776187.html
Алиханов рассказал, в каких отраслях промышленности используют роботов
Алиханов рассказал, в каких отраслях промышленности используют роботов - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов рассказал, в каких отраслях промышленности используют роботов
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал об отраслях промышленности, где используются роботы, так, например,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:33:00+03:00
2025-06-19T06:33:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал об отраслях промышленности, где используются роботы, так, например, роботы-сварщики и манипуляторы работают в автопромышленности, литейные роботы – в металлургии. "Роботы-сварщики и манипуляторы работают в автомобильной промышленности, литейные роботы – в металлургии, роботы-сборщики укладывают микросхемы в электронике и приборостроении, а также фасуют продукцию на пищевых производствах", — сказал министр. Он отметил, что на конец 2024 года на 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов, в то время как на конец 2023 года плотность роботизации составляла 19. "За каждой единицей статистики – тысячи производств, где автоматизация стала неотъемлемой частью рабочего процесса, нашей задачей остается не сбавлять обороты и продолжать поддерживать отрасль", — добавил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023772860.html
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экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал, в каких отраслях промышленности используют роботов
Алиханов: роботы получили применение в сварке, автопромышленности, металлургии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал об отраслях промышленности, где используются роботы, так, например, роботы-сварщики и манипуляторы работают в автопромышленности, литейные роботы – в металлургии.
"Роботы-сварщики и манипуляторы работают в автомобильной промышленности, литейные роботы – в металлургии, роботы-сборщики укладывают микросхемы в электронике и приборостроении, а также фасуют продукцию на пищевых производствах", — сказал министр.
Он отметил, что на конец 2024 года на 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов, в то время как на конец 2023 года плотность роботизации составляла 19.
"За каждой единицей статистики – тысячи производств, где автоматизация стала неотъемлемой частью рабочего процесса, нашей задачей остается не сбавлять обороты и продолжать поддерживать отрасль", — добавил министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.