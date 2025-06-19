https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023772860.html

Алиханов оценил рост промышленного экспорта РФ в 2025 году

Алиханов оценил рост промышленного экспорта РФ в 2025 году - РИА Новости, 19.06.2025

Алиханов оценил рост промышленного экспорта РФ в 2025 году

Промышленный экспорт России по итогам текущего года ожидается на уровне 110 миллиардов долларов, что на 7% выше показателя прошлого года, рассказал в интервью... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:38:00+03:00

2025-06-19T05:38:00+03:00

2025-06-19T05:38:00+03:00

пмэф-2025

экономика

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антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Промышленный экспорт России по итогам текущего года ожидается на уровне 110 миллиардов долларов, что на 7% выше показателя прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "По итогам 2025 года мы прогнозируем объем промышленного экспорта на сумму более 110 миллиардов долларов. Это на 7% больше показателей прошлого года", - рассказал Алиханов. Министр отметил, что доля промышленного экспорта в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта, как ожидается, в 2025 году составит порядка 75%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/alihanov-2023771413.html

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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)