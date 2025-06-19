https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023768098.html
Алиханов назвал основных экспортеров парфюма из России
Алиханов назвал основных экспортеров парфюма из России - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов назвал основных экспортеров парфюма из России
Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан являются основными странами для экспорта российской парфюмерии, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:23:00+03:00
2025-06-19T04:23:00+03:00
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антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан являются основными странами для экспорта российской парфюмерии, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Наша продукция, конечно, активно идет на экспорт. Так, экспорт духов и туалетной воды в прошлом году составил 1,1 тысячи тонн. Основными странами для экспорта: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан", - сказал министр. В декабре прошлого года Алиханов отмечал, что российские производители активно экспортируют отечественную косметику, а участие в международных выставках и создание дистрибьюторских сетей повышают узнаваемость наших брендов в мире. В топ-стран по экспорту российской косметики традиционно входят страны СНГ. Прежде всего это Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Армения. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/vaktsina-2023767670.html
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экономика, технологии, узбекистан, россия, таджикистан, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), снг
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Узбекистан, Россия, Таджикистан, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), СНГ
Алиханов назвал основных экспортеров парфюма из России
Алиханов: Узбекистан является основным экспортером парфюма из России