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Алиханов рассказал, что Бе-200ЧС используется для тушения пожаров - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
04:18 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023767814.html
Алиханов рассказал, что Бе-200ЧС используется для тушения пожаров
Алиханов рассказал, что Бе-200ЧС используется для тушения пожаров - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов рассказал, что Бе-200ЧС используется для тушения пожаров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:18:00+03:00
2025-06-19T04:18:00+03:00
пмэф-2025
россия
турция
греция
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
бе-200
а-40 «альбатрос»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Бе-200ЧС - уникальный реактивный самолет-амфибия, единственный в мире… Самолет имеет все необходимые сертификаты и в ходе эксплуатации демонстрирует высокую эффективность в борьбе с лесными и техногенным пожарами как в России, так и за рубежом. Самолет неоднократно участвовал в тушении пожаров в других странах. Например, ежегодно тушит пожары в Турции, в 2021 боролся с огнем в Греции, а ранее направлялся в Португалию, Индонезию, Сербию", - сказал министр. Алиханов отметил, что Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/alihanov-2023760395.html
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россия, турция, греция, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бе-200, а-40 «альбатрос»
ПМЭФ-2025, Россия, Турция, Греция, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Бе-200, А-40 «Альбатрос»
Алиханов рассказал, что Бе-200ЧС используется для тушения пожаров

Алиханов: Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров за рубежом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения пожаров в других странах, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"Бе-200ЧС - уникальный реактивный самолет-амфибия, единственный в мире… Самолет имеет все необходимые сертификаты и в ходе эксплуатации демонстрирует высокую эффективность в борьбе с лесными и техногенным пожарами как в России, так и за рубежом. Самолет неоднократно участвовал в тушении пожаров в других странах. Например, ежегодно тушит пожары в Турции, в 2021 боролся с огнем в Греции, а ранее направлялся в Португалию, Индонезию, Сербию", - сказал министр.
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах
03:14
Алиханов отметил, что Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Самолет-амфибия Бе-200 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200
03:25
 
ПМЭФ-2025РоссияТурцияГрецияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Бе-200А-40 «Альбатрос»
 
 
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