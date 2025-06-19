Алиханов заявил о работе по масштабированию производства Ту-214
Алиханов: работа по масштабированию производства Ту-214 ведется
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПроизведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings
Произведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Работа по масштабированию производства самолетов Ту-214 для отечественных авиакомпаний ведется, при этом спроса на самолеты Ил-96-300/400М пока не определен, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"Сейчас ведется работа по масштабированию производства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214 для авиакомпаний. Спрос на шикофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96-300/400М со стороны российских перевозчиков пока не определен. Самолеты производятся только в интересах спецзаказчиков", - отметил Алиханов.
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Он пояснил, что производство самолетов Ту-214 и Ил-96-300 в России не прекращалось. Эти самолеты выпускаются серийно для государственных заказчиков, в том числе, для СЛО "Россия".
Самолет Ту-214 - это российский среднемагистральный пассажирский самолёт. Он был разработан в конце 1980 годов. Самолеты оснащен современными мощными и экономичными двигателями ПС-90А.
Ил-96-300 представляет из себя широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет. Воздушное судно допускается к полетам на высокогорных аэродромах.
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