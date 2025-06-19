https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023766735.html

Алиханов заявил о работе по масштабированию производства Ту-214

Алиханов заявил о работе по масштабированию производства Ту-214 - РИА Новости, 19.06.2025

Алиханов заявил о работе по масштабированию производства Ту-214

Работа по масштабированию производства самолетов Ту-214 для отечественных авиакомпаний ведется, при этом спроса на самолеты Ил-96-300/400М пока не определен,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:07:00+03:00

2025-06-19T04:07:00+03:00

2025-06-19T04:08:00+03:00

экономика

россия

технологии

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ту-214

ил-96

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Работа по масштабированию производства самолетов Ту-214 для отечественных авиакомпаний ведется, при этом спроса на самолеты Ил-96-300/400М пока не определен, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Сейчас ведется работа по масштабированию производства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214 для авиакомпаний. Спрос на шикофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96-300/400М со стороны российских перевозчиков пока не определен. Самолеты производятся только в интересах спецзаказчиков", - отметил Алиханов. Он пояснил, что производство самолетов Ту-214 и Ил-96-300 в России не прекращалось. Эти самолеты выпускаются серийно для государственных заказчиков, в том числе, для СЛО "Россия". Самолет Ту-214 - это российский среднемагистральный пассажирский самолёт. Он был разработан в конце 1980 годов. Самолеты оснащен современными мощными и экономичными двигателями ПС-90А. Ил-96-300 представляет из себя широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет. Воздушное судно допускается к полетам на высокогорных аэродромах. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250411/samolety-2010626040.html

https://ria.ru/20250619/tantk-2023762425.html

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экономика, россия, технологии, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ту-214, ил-96