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Алиханов заявил о работе по масштабированию производства Ту-214 - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
04:07 19.06.2025 (обновлено: 04:08 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023766735.html
Алиханов заявил о работе по масштабированию производства Ту-214
Алиханов заявил о работе по масштабированию производства Ту-214 - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов заявил о работе по масштабированию производства Ту-214
Работа по масштабированию производства самолетов Ту-214 для отечественных авиакомпаний ведется, при этом спроса на самолеты Ил-96-300/400М пока не определен,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:07:00+03:00
2025-06-19T04:08:00+03:00
экономика
россия
технологии
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ту-214
ил-96
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Работа по масштабированию производства самолетов Ту-214 для отечественных авиакомпаний ведется, при этом спроса на самолеты Ил-96-300/400М пока не определен, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Сейчас ведется работа по масштабированию производства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214 для авиакомпаний. Спрос на шикофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96-300/400М со стороны российских перевозчиков пока не определен. Самолеты производятся только в интересах спецзаказчиков", - отметил Алиханов. Он пояснил, что производство самолетов Ту-214 и Ил-96-300 в России не прекращалось. Эти самолеты выпускаются серийно для государственных заказчиков, в том числе, для СЛО "Россия". Самолет Ту-214 - это российский среднемагистральный пассажирский самолёт. Он был разработан в конце 1980 годов. Самолеты оснащен современными мощными и экономичными двигателями ПС-90А. Ил-96-300 представляет из себя широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет. Воздушное судно допускается к полетам на высокогорных аэродромах. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250411/samolety-2010626040.html
https://ria.ru/20250619/tantk-2023762425.html
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экономика, россия, технологии, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ту-214, ил-96
Экономика, Россия, Технологии, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ту-214, Ил-96, ПМЭФ-2025
Алиханов заявил о работе по масштабированию производства Ту-214

Алиханов: работа по масштабированию производства Ту-214 ведется

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПроизведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings
Произведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Произведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Работа по масштабированию производства самолетов Ту-214 для отечественных авиакомпаний ведется, при этом спроса на самолеты Ил-96-300/400М пока не определен, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"Сейчас ведется работа по масштабированию производства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214 для авиакомпаний. Спрос на шикофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96-300/400М со стороны российских перевозчиков пока не определен. Самолеты производятся только в интересах спецзаказчиков", - отметил Алиханов.
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Он пояснил, что производство самолетов Ту-214 и Ил-96-300 в России не прекращалось. Эти самолеты выпускаются серийно для государственных заказчиков, в том числе, для СЛО "Россия".
Самолет Ту-214 - это российский среднемагистральный пассажирский самолёт. Он был разработан в конце 1980 годов. Самолеты оснащен современными мощными и экономичными двигателями ПС-90А.
Ил-96-300 представляет из себя широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет. Воздушное судно допускается к полетам на высокогорных аэродромах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияТехнологииАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ту-214Ил-96
 
 
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