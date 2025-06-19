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Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
06:05 19.06.2025 (обновлено: 06:06 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/alihanov-2023774258.html
Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту
Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в текущем году ожидается на уровне 149 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:05:00+03:00
2025-06-19T06:06:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
антон алиханов
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в текущем году ожидается на уровне 149 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "В текущем году мы нацелены прирастить несырьевой неэнергетический экспорт и выйти на уровень порядка 149 миллиардов долларов. Планируем достичь этого за счет переориентации экспортных поставок на рынки дружественных стран: порядка 76% всех поставок будет идти в них", — сказал министр. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году достичь значения по приросту объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров на две трети к показателю 2023 года. Минпромторг РФ распланировал эту работу и осуществляет её поэтапно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/minpromtorg-2023769101.html
https://ria.ru/20250619/alihanov-2023771413.html
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экономика, россия, антон алиханов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Антон Алиханов, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту

Алиханов: объем несырьевого неэнергетического экспорта составит $149 миллиардов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Алиханов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в текущем году ожидается на уровне 149 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"В текущем году мы нацелены прирастить несырьевой неэнергетический экспорт и выйти на уровень порядка 149 миллиардов долларов. Планируем достичь этого за счет переориентации экспортных поставок на рынки дружественных стран: порядка 76% всех поставок будет идти в них", — сказал министр.
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Алиханов отметил рост продаж российской продукции онкопрепаратов
04:37
Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году достичь значения по приросту объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров на две трети к показателю 2023 года. Минпромторг РФ распланировал эту работу и осуществляет её поэтапно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии
05:13
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияАнтон АлихановВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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