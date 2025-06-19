https://ria.ru/20250619/alihanov-2023774258.html

Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту

Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту - РИА Новости, 19.06.2025

Алиханов рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту

Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в текущем году ожидается на уровне 149 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:05:00+03:00

2025-06-19T06:05:00+03:00

2025-06-19T06:06:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

антон алиханов

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в текущем году ожидается на уровне 149 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "В текущем году мы нацелены прирастить несырьевой неэнергетический экспорт и выйти на уровень порядка 149 миллиардов долларов. Планируем достичь этого за счет переориентации экспортных поставок на рынки дружественных стран: порядка 76% всех поставок будет идти в них", — сказал министр. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году достичь значения по приросту объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров на две трети к показателю 2023 года. Минпромторг РФ распланировал эту работу и осуществляет её поэтапно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/minpromtorg-2023769101.html

https://ria.ru/20250619/alihanov-2023771413.html

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экономика, россия, антон алиханов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)