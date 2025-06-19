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Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии
Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что доля отечественных производителей в области парфюмерии с 2020 года по... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:13:00+03:00
2025-06-19T05:13:00+03:00
2025-06-19T05:13:00+03:00
пмэф-2025
экономика
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антон алиханов
faberlic
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что доля отечественных производителей в области парфюмерии с 2020 года по 2024 год выросла на 10 процентных пунктов, среди топ-5 брендов он выделил Faberlic; Royal barber; Equivalent; Brocard и Sergio Nero. "Доля российских производителей на рынке также выросла с 10% в 2020 году до 20% в прошлом году. Среди топ-5 российских брендов в области парфюмерии можно выделить Faberlic; Royal barber; Equivalent; Brocard и Sergio Nero", - сказал министр. Он отметил, что производство духов и туалетной воды в России в прошлом году составило 6,9 тысяч тонн, что на 17% выше показателя 2023 года и на 41% уровня 2022 года. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
https://ria.ru/20250619/minpromtorg-2023769101.html
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экономика, россия, антон алиханов, faberlic , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Антон Алиханов, Faberlic , Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о росте доли российских производителей в парфюмерии
Алиханов: доля российских производителей в области парфюмерии выросла до 20%