https://ria.ru/20250619/alihanov-2023768387.html

Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей

Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей - РИА Новости, 19.06.2025

Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей

Мощности российский вагоностроителей на сегодня превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:26:00+03:00

2025-06-19T04:26:00+03:00

2025-06-19T04:26:00+03:00

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мощности российский вагоностроителей на сегодня превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов. "На сегодня мощности наших вагоностроителей превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год. Это объем, достаточный для удовлетворения любых запросов участников рынка при заблаговременной контрактации", - сказал министр. В мае 2024 года замгендиректора РЖД Михаил Глазков сообщал, что парк грузовых вагонов на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в мае 2025 года преодолел психологический рубеж и превысил 1 миллион 400 тысяч единиц. РЖД не раз говорили о том, что число вагонов на сети превышает потребный для перевозок грузов парк и ставит рекорды по количеству. Излишний парк вагонов, пояснял ранее Глазков, оказывает негативное влияние на эксплуатационную работу, замедляя продвижение грузопотоков и оказывает негативное влияние на надежность доставки груза. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/minpromtorg-2023767073.html

https://ria.ru/20250523/moskva-2018604298.html

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экономика, антон алиханов, ржд