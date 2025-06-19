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Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
04:26 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/alihanov-2023768387.html
Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей
Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей
Мощности российский вагоностроителей на сегодня превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:26:00+03:00
2025-06-19T04:26:00+03:00
пмэф-2025
экономика
антон алиханов
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мощности российский вагоностроителей на сегодня превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов. "На сегодня мощности наших вагоностроителей превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год. Это объем, достаточный для удовлетворения любых запросов участников рынка при заблаговременной контрактации", - сказал министр. В мае 2024 года замгендиректора РЖД Михаил Глазков сообщал, что парк грузовых вагонов на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в мае 2025 года преодолел психологический рубеж и превысил 1 миллион 400 тысяч единиц. РЖД не раз говорили о том, что число вагонов на сети превышает потребный для перевозок грузов парк и ставит рекорды по количеству. Излишний парк вагонов, пояснял ранее Глазков, оказывает негативное влияние на эксплуатационную работу, замедляя продвижение грузопотоков и оказывает негативное влияние на надежность доставки груза. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/minpromtorg-2023767073.html
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экономика, антон алиханов, ржд
ПМЭФ-2025, Экономика, Антон Алиханов, РЖД
Алиханов рассказал о мощности российских вагоностроителей

Алиханов: мощности вагоностроителей превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Алиханов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мощности российский вагоностроителей на сегодня превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов.
"На сегодня мощности наших вагоностроителей превышают 80 тысяч грузовых вагонов в год. Это объем, достаточный для удовлетворения любых запросов участников рынка при заблаговременной контрактации", - сказал министр.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Минпромторг расширит перечень моделей грузовых вагонов
04:10
В мае 2024 года замгендиректора РЖД Михаил Глазков сообщал, что парк грузовых вагонов на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в мае 2025 года преодолел психологический рубеж и превысил 1 миллион 400 тысяч единиц. РЖД не раз говорили о том, что число вагонов на сети превышает потребный для перевозок грузов парк и ставит рекорды по количеству. Излишний парк вагонов, пояснял ранее Глазков, оказывает негативное влияние на эксплуатационную работу, замедляя продвижение грузопотоков и оказывает негативное влияние на надежность доставки груза.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Новые пассажирские вагоны начнут курсировать между Москвой и Петербургом
23 мая, 10:58
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаАнтон АлихановРЖД
 
 
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