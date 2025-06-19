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Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:14 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/alihanov-2023760395.html
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах
Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС востребован с жарким климатом, например, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:14:00+03:00
2025-06-19T03:14:00+03:00
пмэф-2025
латинская америка
юго-восточная азия
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
бе-200
а-40 «альбатрос»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС востребован с жарким климатом, например, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Самолет особенно востребован в странах с жарким климатом, где существует серьезная опасность распространения природных пожаров. Это страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии", - сказал министр. Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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латинская америка, юго-восточная азия, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бе-200, а-40 «альбатрос»
ПМЭФ-2025, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Бе-200, А-40 «Альбатрос»
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах

Алиханов: самолет Бе-200ЧС востребован в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС востребован с жарким климатом, например, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
«
"Самолет особенно востребован в странах с жарким климатом, где существует серьезная опасность распространения природных пожаров. Это страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии", - сказал министр.
Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Латинская АмерикаЮго-Восточная АзияРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Бе-200А-40 «Альбатрос»
 
 
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