https://ria.ru/20250619/alihanov-2023760395.html
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах
Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС востребован с жарким климатом, например, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:14:00+03:00
2025-06-19T03:14:00+03:00
2025-06-19T03:14:00+03:00
пмэф-2025
латинская америка
юго-восточная азия
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
бе-200
а-40 «альбатрос»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964245180_0:2:3520:1982_1920x0_80_0_0_403fd117da72e598b2c0e29912478461.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС востребован с жарким климатом, например, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Самолет особенно востребован в странах с жарким климатом, где существует серьезная опасность распространения природных пожаров. Это страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии", - сказал министр. Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html
латинская америка
юго-восточная азия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964245180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00596029eedb88f16b65c80b4a028b32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латинская америка, юго-восточная азия, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бе-200, а-40 «альбатрос»
ПМЭФ-2025, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Бе-200, А-40 «Альбатрос»
Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах
Алиханов: самолет Бе-200ЧС востребован в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии