https://ria.ru/20250619/alihanov-2023760395.html

Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах

Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах - РИА Новости, 19.06.2025

Алиханов рассказал о востребованности Бе-200 в жарких странах

Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС востребован с жарким климатом, например, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:14:00+03:00

2025-06-19T03:14:00+03:00

2025-06-19T03:14:00+03:00

пмэф-2025

латинская америка

юго-восточная азия

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

бе-200

а-40 «альбатрос»

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС востребован с жарким климатом, например, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Самолет особенно востребован в странах с жарким климатом, где существует серьезная опасность распространения природных пожаров. Это страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии", - сказал министр. Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html

латинская америка

юго-восточная азия

россия

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2025

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латинская америка, юго-восточная азия, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бе-200, а-40 «альбатрос»