https://ria.ru/20250619/agrotek-2024031040.html

Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции

Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции - РИА Новости, 19.06.2025

Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции

ГК "Агротек" планирует инвестировать 1 миллиард рублей в развитие селекционно-семеноводческого комплекса в Липецкой области, соглашение об этом подписали на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:26:00+03:00

2025-06-19T19:26:00+03:00

2025-06-19T19:26:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. ГК "Агротек" планирует инвестировать 1 миллиард рублей в развитие селекционно-семеноводческого комплекса в Липецкой области, соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Игорь Артамонов и председатель совета директоров ГК "Агротек" Николай Грушко, сообщает пресс-служба облправительства. Селекционно-семеноводческий комплекс в Липецкой области запущен в феврале 2025 года с проектной мощностью 30 тысяч тонн семян в год. На предприятии производят семена подсолнечника, кукурузы, сои и гороха, создаются новые гибриды и сорта. Подписанное соглашение позволит повысить производительность комплекса, а также оснастить его высокотехнологичным оборудованием. "Это хороший пример успешного импортозамещения в стратегически важной для страны сфере. Благодаря современным технологиям обработки и хранения семенного материала мы сможем обеспечить аграриев региона и страны качественным посевным материалом отечественной селекции", - подчеркнул Артамонов, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023986104.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов