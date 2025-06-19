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Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции - РИА Новости, 19.06.2025
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Липецкая область
 
19:26 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/agrotek-2024031040.html
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции - РИА Новости, 19.06.2025
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции
ГК "Агротек" планирует инвестировать 1 миллиард рублей в развитие селекционно-семеноводческого комплекса в Липецкой области, соглашение об этом подписали на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:26:00+03:00
2025-06-19T19:26:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. ГК "Агротек" планирует инвестировать 1 миллиард рублей в развитие селекционно-семеноводческого комплекса в Липецкой области, соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Игорь Артамонов и председатель совета директоров ГК "Агротек" Николай Грушко, сообщает пресс-служба облправительства. Селекционно-семеноводческий комплекс в Липецкой области запущен в феврале 2025 года с проектной мощностью 30 тысяч тонн семян в год. На предприятии производят семена подсолнечника, кукурузы, сои и гороха, создаются новые гибриды и сорта. Подписанное соглашение позволит повысить производительность комплекса, а также оснастить его высокотехнологичным оборудованием. "Это хороший пример успешного импортозамещения в стратегически важной для страны сфере. Благодаря современным технологиям обработки и хранения семенного материала мы сможем обеспечить аграриев региона и страны качественным посевным материалом отечественной селекции", - подчеркнул Артамонов, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023986104.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции

"Агротек" инвестирует в семеноводческий комплекс Липецкой области 1 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции
 Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. ГК "Агротек" планирует инвестировать 1 миллиард рублей в развитие селекционно-семеноводческого комплекса в Липецкой области, соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Игорь Артамонов и председатель совета директоров ГК "Агротек" Николай Грушко, сообщает пресс-служба облправительства.
Селекционно-семеноводческий комплекс в Липецкой области запущен в феврале 2025 года с проектной мощностью 30 тысяч тонн семян в год. На предприятии производят семена подсолнечника, кукурузы, сои и гороха, создаются новые гибриды и сорта. Подписанное соглашение позволит повысить производительность комплекса, а также оснастить его высокотехнологичным оборудованием.
"Это хороший пример успешного импортозамещения в стратегически важной для страны сфере. Благодаря современным технологиям обработки и хранения семенного материала мы сможем обеспечить аграриев региона и страны качественным посевным материалом отечественной селекции", - подчеркнул Артамонов, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Совета директоров АО Национальная энергетическая компания Дмитрий Филатов во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
АО "НЭК" расширяет производственную площадку в Липецкой области
Вчера, 17:27
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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