https://ria.ru/20250619/agrotek-2024031040.html
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции - РИА Новости, 19.06.2025
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции
ГК "Агротек" планирует инвестировать 1 миллиард рублей в развитие селекционно-семеноводческого комплекса в Липецкой области, соглашение об этом подписали на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:26:00+03:00
2025-06-19T19:26:00+03:00
2025-06-19T19:26:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024031018_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_f32f41544caa7634007d4046cf0cf87b.jpg
ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. ГК "Агротек" планирует инвестировать 1 миллиард рублей в развитие селекционно-семеноводческого комплекса в Липецкой области, соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Игорь Артамонов и председатель совета директоров ГК "Агротек" Николай Грушко, сообщает пресс-служба облправительства. Селекционно-семеноводческий комплекс в Липецкой области запущен в феврале 2025 года с проектной мощностью 30 тысяч тонн семян в год. На предприятии производят семена подсолнечника, кукурузы, сои и гороха, создаются новые гибриды и сорта. Подписанное соглашение позволит повысить производительность комплекса, а также оснастить его высокотехнологичным оборудованием. "Это хороший пример успешного импортозамещения в стратегически важной для страны сфере. Благодаря современным технологиям обработки и хранения семенного материала мы сможем обеспечить аграриев региона и страны качественным посевным материалом отечественной селекции", - подчеркнул Артамонов, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250619/lipetsk-2023986104.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024031018_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_88f02115383b8db83d71115a3c12b94d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции
"Агротек" инвестирует в семеноводческий комплекс Липецкой области 1 млрд рублей
ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. ГК "Агротек" планирует инвестировать 1 миллиард рублей в развитие селекционно-семеноводческого комплекса в Липецкой области, соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Игорь Артамонов и председатель совета директоров ГК "Агротек" Николай Грушко, сообщает пресс-служба облправительства.
Селекционно-семеноводческий комплекс в Липецкой области запущен в феврале 2025 года с проектной мощностью 30 тысяч тонн семян в год. На предприятии производят семена подсолнечника, кукурузы, сои и гороха, создаются новые гибриды и сорта. Подписанное соглашение позволит повысить производительность комплекса, а также оснастить его высокотехнологичным оборудованием.
"Это хороший пример успешного импортозамещения в стратегически важной для страны сфере. Благодаря современным технологиям обработки и хранения семенного материала мы сможем обеспечить аграриев региона и страны качественным посевным материалом отечественной селекции", - подчеркнул Артамонов, его слова приводит пресс-служба.