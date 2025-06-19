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Агрессия Молдавии в 1992 году не получила правовой оценки, заявил глава ПМР - РИА Новости, 19.06.2025
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09:13 19.06.2025 (обновлено: 09:14 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/agressiya--2023795753.html
Агрессия Молдавии в 1992 году не получила правовой оценки, заявил глава ПМР
Агрессия Молдавии в 1992 году не получила правовой оценки, заявил глава ПМР - РИА Новости, 19.06.2025
Агрессия Молдавии в 1992 году не получила правовой оценки, заявил глава ПМР
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что агрессия Молдавии против Приднестровья в 1992 году осталась без правовой... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:13:00+03:00
2025-06-19T09:14:00+03:00
молдавия
бендеры
ссср
вадим красносельский
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что агрессия Молдавии против Приднестровья в 1992 году осталась без правовой оценки. "Бендерская земля испытала на себе все ужасы агрессивной политики властей Молдовы. К сожалению, эти преступления так и остались без должной правовой оценки. Никто из официальных лиц Молдовы даже не попытался принести извинения приднестровскому народу, вдовам, матерям и детям погибших", - отметил Красносельский в своем обращении в День памяти и скорби. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также напомнил, что 19 июня 1992 года произошло нападение вооруженных формирований Молдавии на город Бендеры. По его словам, в результате нападения погибли или были ранены сотни мирных людей, жители города подвергались насилию, пыткам и грабежам, "молдавские националисты массово совершали военные преступления, сея смерть и разрушения". "Поднявшись на защиту Отечества, приднестровские гвардейцы, казаки, ополченцы, все неравнодушные граждане проявили себя как настоящие герои. Они отстояли республику, отстояли будущее своих детей и внуков. Мы преклоняемся перед их мужеством и отвагой, мы никогда не забудем их подвиг во имя мира и свободы!", - подчеркнул Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013341318.html
https://ria.ru/20250214/situatsija-1999400966.html
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молдавия, бендеры, ссср, вадим красносельский, обсе, в мире
Молдавия, Бендеры, СССР, Вадим Красносельский, ОБСЕ, В мире
Агрессия Молдавии в 1992 году не получила правовой оценки, заявил глава ПМР

Глава ПМР Красносельский: агрессия Молдавии в 1992 г не получила правовой оценки

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что агрессия Молдавии против Приднестровья в 1992 году осталась без правовой оценки.
"Бендерская земля испытала на себе все ужасы агрессивной политики властей Молдовы. К сожалению, эти преступления так и остались без должной правовой оценки. Никто из официальных лиц Молдовы даже не попытался принести извинения приднестровскому народу, вдовам, матерям и детям погибших", - отметил Красносельский в своем обращении в День памяти и скорби. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
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Лидер Приднестровья также напомнил, что 19 июня 1992 года произошло нападение вооруженных формирований Молдавии на город Бендеры. По его словам, в результате нападения погибли или были ранены сотни мирных людей, жители города подвергались насилию, пыткам и грабежам, "молдавские националисты массово совершали военные преступления, сея смерть и разрушения".
"Поднявшись на защиту Отечества, приднестровские гвардейцы, казаки, ополченцы, все неравнодушные граждане проявили себя как настоящие герои. Они отстояли республику, отстояли будущее своих детей и внуков. Мы преклоняемся перед их мужеством и отвагой, мы никогда не забудем их подвиг во имя мира и свободы!", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
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