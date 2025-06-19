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В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты

В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 19.06.2025

В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на взлет и посадку сняты в аэропортах Калуги и Иваново, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:13:00+03:00

2025-06-19T12:13:00+03:00

2025-06-19T12:13:00+03:00

калуга

иваново

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения на взлет и посадку сняты в аэропортах Калуги и Иваново, сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "В аэропортах Иваново (Южный) и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

калуга

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калуга, иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество