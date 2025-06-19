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В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 19.06.2025
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12:13 19.06.2025
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В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты
В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 19.06.2025
В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на взлет и посадку сняты в аэропортах Калуги и Иваново, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:13:00+03:00
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калуга
иваново
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения на взлет и посадку сняты в аэропортах Калуги и Иваново, сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "В аэропортах Иваново (Южный) и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
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калуга, иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Калуга, Иваново, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги и Иваново

© РИА Новости / Александр КряжевВзлетно-посадочная полоса аэропорта
Взлетно-посадочная полоса аэропорта - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Взлетно-посадочная полоса аэропорта. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения на взлет и посадку сняты в аэропортах Калуги и Иваново, сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«
"В аэропортах Иваново (Южный) и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
 
КалугаИвановоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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