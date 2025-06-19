https://ria.ru/20250619/aeroporty-2023857597.html
В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты
В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 19.06.2025
В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на взлет и посадку сняты в аэропортах Калуги и Иваново, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:13:00+03:00
2025-06-19T12:13:00+03:00
2025-06-19T12:13:00+03:00
калуга
иваново
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26566/92/265669249_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_112c00b590e78f415e6c0ede3f901b70.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения на взлет и посадку сняты в аэропортах Калуги и Иваново, сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "В аэропортах Иваново (Южный) и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
калуга
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26566/92/265669249_126:0:1074:711_1920x0_80_0_0_36c81430051216da11738013772a4879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Калуга, Иваново, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Калуги и Иваново сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги и Иваново