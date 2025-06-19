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В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 19.06.2025

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в Волгограде и Саратове, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:36:00+03:00

2025-06-19T08:36:00+03:00

2025-06-19T08:40:00+03:00

волгоград

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в Волгограде и Саратове, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Саратов (Гагарин; UWSG)", - говорится в сообщении.

волгоград

саратов

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоград, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество