https://ria.ru/20250619/aeroport-2024063637.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.06.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:17:00+03:00
2025-06-19T23:17:00+03:00
2025-06-19T23:19:00+03:00
безопасность
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250619/aeroporty-2023857597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Безопасность, Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов