https://ria.ru/20250619/aeroport-2024063637.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.06.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:17:00+03:00

2025-06-19T23:17:00+03:00

2025-06-19T23:19:00+03:00

безопасность

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250619/aeroporty-2023857597.html

волгоград

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации