https://ria.ru/20250619/aeroflot-2024044721.html

"Аэрофлот", "Сбер" и МТС будут реализовывать совместные цифровые проекты

"Аэрофлот", "Сбер" и МТС будут реализовывать совместные цифровые проекты - РИА Новости, 20.06.2025

"Аэрофлот", "Сбер" и МТС будут реализовывать совместные цифровые проекты

"Аэрофлот", МТС, "Сбер" подписали соглашение о трехстороннем технологическом партнерстве, оно предполагает реализацию совместных проектов по внедрению новейших... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-19T20:44:00+03:00

2025-06-19T20:44:00+03:00

2025-06-20T10:15:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Аэрофлот", МТС, "Сбер" подписали соглашение о трехстороннем технологическом партнерстве, оно предполагает реализацию совместных проектов по внедрению новейших технологий в бизнес-процессы авиаперевозчика, сообщает пресс-служба компании. Документ на полях ПМЭФ-2025 подписали гендиректор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский, президент ГК "Экосистема МТС" Ровшан Алиев и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Соглашение закрепляет за МТС и "Сбером" статус стратегических партнеров "Аэрофлота" в цифровой трансформации авиакомпании. Стороны договорились создать общую команду экспертов для обмена опытом и технологиями в рамках стратегии внедрения программных продуктов и сервисов в процессы "Аэрофлота", для управления клиентской лояльностью и маркетинговыми коммуникациями. Также компании объединят усилия по повышению осведомлённости сотрудников авиакомпании, пассажиров и партнеров в части возможностей и рисков новых областей знаний. "Мы постоянно работаем над развитием и внедрением в компании ИТ-систем и новейших цифровых продуктов. Ключевая цель нашей цифровой трансформации — продолжать курс на клиентоцентричность, адекватно отвечать на вызовы новой реальности и удовлетворять потребность крупнейшего авиаперевозчика России в современных, отказоустойчивых и эффективных ИТ-решениях. Убеждён, что соглашение с МТС и Сбером позволит нам создать востребованные цифровые продукты, которые в перспективе смогут успешно использовать другие участники транспортной отрасли России", — подчеркнул Александровский, его слова приводит пресс-служба авиаперевозчика. Греф в свою очередь отметил, что "Сбер" рад поделиться с "Аэрофлотом" технологиями, компетенциями и экспертизой в разработке и внедрении технических решений будущего. "Повышение качества и скорости обслуживания клиентов авиакомпании — на решение этих задач и будет направлена наша совместная работа — не останется незамеченным. Уже сегодня технологии, которые поддерживают и дополняют когнитивные функции человека, выступает драйвером развития многих компаний и целых отраслей. Важно, чтобы в числе этих отраслей была и гражданская авиация", – отметил председатель правления банка, его слова приводит пресс-служба "Сбера". Алиев подчеркнул, что в клиентской поддержке использование цифровых продуктов в среднем снижает нагрузку на центры обслуживания на 60%, позволяя экономить крупным компаниям сотни миллионов рублей в месяц. "Большие перспективы внедрения современных технологий, если говорить об авиаперевозках, также есть в автоматизации документооборота и системах оповещения пассажиров", – отметил президент ГК "Экосистема МТС".

https://ria.ru/20250619/aeroflot-2024027686.html

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россия, аэрофлот, сбер, мтс