https://ria.ru/20250619/aeroflot-2024027686.html

"Аэрофлот" будет курировать юных футболистов "Шахтера" из ДНР

"Аэрофлот" будет курировать юных футболистов "Шахтера" из ДНР - РИА Новости, 20.06.2025

"Аэрофлот" будет курировать юных футболистов "Шахтера" из ДНР

Компания "Аэрофлот" поддержит академию футбольного клуба "Шахтер" из Донецка, договор был подписан на полях ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-19T19:11:00+03:00

2025-06-19T19:11:00+03:00

2025-06-20T10:16:00+03:00

аэрофлот

донецкая народная республика

пмэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024111823_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2376a71de6e4ecb4cedac077d2815391.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" поддержит академию футбольного клуба "Шахтер" из Донецка, договор был подписан на полях ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. При подписании договора присутствовали глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и гендиректор АНО "Аэрофлот" Сергей Александровский. Документ скрепили подписями директор департамента общественных связей "Аэрофлота" Олеся Владимирова и президент АФК "Шахтер" Виктор Грызлов. Поддержка “Аэрофлота” будет направлена на обеспечение тренировочного процесса и мероприятий для юных футболистов и станет весомым вкладом в развитие спорта на территории республики, создавая стимул для популяризации футбола среди детей и юношества ДНР. "Развитие детского спорта на новых территориях России — это высокая миссия и большая ответственность. Мы в полной мере осознаем важность активного и здорового образа жизни для подрастающего поколения. Сегодня национальный авиаперевозчик берет “под крыло” АФК “Шахтер” – ведущую футбольную школу региона, кузницу будущих чемпионов. Наши новые подопечные особенно нуждались в помощи и поддержке. Мы восхищаемся упорством и целеустремленностью юных донецких футболистов, и от всей души желаем им новых побед и рекордов", – подчеркнул Александровский, его слова приводит пресс-служба. В свою очередь, Пушилин отметил, что поддержка академии – это возможность подготовки футболистов с дополнительным ресурсом. "Трудно переоценить значимость подписанного соглашения о поддержке. Это работа на будущее, это работа с академией, работа с нашими молодыми футболистами, теми ребятами, которые будут прославлять как саму команду, так и регион", – отметил глава ДНР в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20250610/aeroflot-2022122071.html

https://ria.ru/20250619/aeroflot-2023935824.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот, донецкая народная республика