https://ria.ru/20250619/aeroflot-2024027686.html
"Аэрофлот" будет курировать юных футболистов "Шахтера" из ДНР
"Аэрофлот" будет курировать юных футболистов "Шахтера" из ДНР - РИА Новости, 20.06.2025
"Аэрофлот" будет курировать юных футболистов "Шахтера" из ДНР
Компания "Аэрофлот" поддержит академию футбольного клуба "Шахтер" из Донецка, договор был подписан на полях ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-19T19:11:00+03:00
2025-06-19T19:11:00+03:00
2025-06-20T10:16:00+03:00
аэрофлот
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пмэф-2025
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" поддержит академию футбольного клуба "Шахтер" из Донецка, договор был подписан на полях ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. При подписании договора присутствовали глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и гендиректор АНО "Аэрофлот" Сергей Александровский. Документ скрепили подписями директор департамента общественных связей "Аэрофлота" Олеся Владимирова и президент АФК "Шахтер" Виктор Грызлов. Поддержка “Аэрофлота” будет направлена на обеспечение тренировочного процесса и мероприятий для юных футболистов и станет весомым вкладом в развитие спорта на территории республики, создавая стимул для популяризации футбола среди детей и юношества ДНР. "Развитие детского спорта на новых территориях России — это высокая миссия и большая ответственность. Мы в полной мере осознаем важность активного и здорового образа жизни для подрастающего поколения. Сегодня национальный авиаперевозчик берет “под крыло” АФК “Шахтер” – ведущую футбольную школу региона, кузницу будущих чемпионов. Наши новые подопечные особенно нуждались в помощи и поддержке. Мы восхищаемся упорством и целеустремленностью юных донецких футболистов, и от всей души желаем им новых побед и рекордов", – подчеркнул Александровский, его слова приводит пресс-служба. В свою очередь, Пушилин отметил, что поддержка академии – это возможность подготовки футболистов с дополнительным ресурсом. "Трудно переоценить значимость подписанного соглашения о поддержке. Это работа на будущее, это работа с академией, работа с нашими молодыми футболистами, теми ребятами, которые будут прославлять как саму команду, так и регион", – отметил глава ДНР в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20250610/aeroflot-2022122071.html
https://ria.ru/20250619/aeroflot-2023935824.html
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аэрофлот, донецкая народная республика
Аэрофлот, Донецкая Народная Республика, ПМЭФ-2025
"Аэрофлот" будет курировать юных футболистов "Шахтера" из ДНР
"Аэрофлот" поддержит академию донецкого клуба "Шахтер"
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" поддержит академию футбольного клуба "Шахтер" из Донецка, договор был подписан на полях ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
При подписании договора присутствовали глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и гендиректор АНО "Аэрофлот" Сергей Александровский. Документ скрепили подписями директор департамента общественных связей "Аэрофлота" Олеся Владимирова и президент АФК "Шахтер" Виктор Грызлов.
Поддержка “Аэрофлота” будет направлена на обеспечение тренировочного процесса и мероприятий для юных футболистов и станет весомым вкладом в развитие спорта на территории республики, создавая стимул для популяризации футбола среди детей и юношества ДНР.
"Развитие детского спорта на новых территориях России — это высокая миссия и большая ответственность. Мы в полной мере осознаем важность активного и здорового образа жизни для подрастающего поколения. Сегодня национальный авиаперевозчик берет “под крыло” АФК “Шахтер” – ведущую футбольную школу региона, кузницу будущих чемпионов. Наши новые подопечные особенно нуждались в помощи и поддержке. Мы восхищаемся упорством и целеустремленностью юных донецких футболистов, и от всей души желаем им новых побед и рекордов", – подчеркнул Александровский, его слова приводит пресс-служба.
В свою очередь, Пушилин отметил, что поддержка академии – это возможность подготовки футболистов с дополнительным ресурсом.
"Трудно переоценить значимость подписанного соглашения о поддержке. Это работа на будущее, это работа с академией, работа с нашими молодыми футболистами, теми ребятами, которые будут прославлять как саму команду, так и регион", – отметил глава ДНР в своем телеграм-канале.