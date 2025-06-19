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"Аэрофлот" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией BI.ZONE
"Аэрофлот" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией BI.ZONE - РИА Новости, 19.06.2025
"Аэрофлот" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией BI.ZONE
"Аэрофлот" на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с компанией по управлению РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:31:00+03:00
2025-06-19T15:31:00+03:00
2025-06-19T15:55:00+03:00
аэрофлот
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Подписи на документе поставили заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности Антон Мацкевич и директор ООО "Бизон" Дмитрий Самарцев. Подписание состоялось в присутствии президента, председателя правления ПАО "Сбербанк" Германа Грефа и генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского. "Аэрофлот" и BI.ZONE намерены совместно реализовывать проекты в сфере кибербезопасности на базе решений с использованием технологий искусственного интеллекта. Компании планируют развивать технологическое партнерство: "Подписание соглашения с BI.ZONE — значительный шаг для укрепления цифровой устойчивости "Аэрофлота". Цифровая трансформация компании продолжается, и информационная безопасность играет в ней ключевую роль. Цель нашего сотрудничества — повысить уровень защиты данных клиентов и партнеров, а также обеспечить бесперебойную и безопасную работу всех систем", - подчеркнул Мацкевич. Как отметил Самарцев, по оценкам "Сбера", уже в 2026 году около 85% всех кибератак в мире будут совершаться с применением ИИ. "Чтобы оставаться на шаг впереди киберугроз, компаниям критически важно использовать ИИ в превентивной защите — по нашей оценке, это позволяет выявлять и нейтрализовать угрозы в среднем на 40% быстрее. Поэтому одно из приоритетных направлений нашей работы — развитие ИИ в технологиях кибербезопасности. Такой подход помогает нам реагировать быстрее и точнее, а это всегда играет ключевую роль в противодействии киберугрозам", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250610/aeroflot-2022122071.html
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аэрофлот, бизнес
"Аэрофлот" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией BI.ZONE
"Аэрофлот" будет сотрудничать с компанией BI.ZONE
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Подписи на документе поставили заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности Антон Мацкевич и директор ООО "Бизон" Дмитрий Самарцев.
Подписание состоялось в присутствии президента, председателя правления ПАО "Сбербанк" Германа Грефа и генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.
"Аэрофлот" и BI.ZONE намерены совместно реализовывать проекты в сфере кибербезопасности на базе решений с использованием технологий искусственного интеллекта. Компании планируют развивать технологическое партнерство:
- регулярно обмениваться данными об актуальных киберугрозах;
- расширить области использования ИИ-технологий для защиты от кибератак и мошеннических действий;
- обмениваться опытом по повышению устойчивости бизнес-процессов к угрозам мошенничества и неправомерного использования брендов "Аэрофлота" и BI.ZONE в мошеннических целях;
- обмениваться опытом по сокращению случаев утечек данных и учетных записей сотрудников.
"Подписание соглашения с BI.ZONE — значительный шаг для укрепления цифровой устойчивости "Аэрофлота". Цифровая трансформация компании продолжается, и информационная безопасность играет в ней ключевую роль. Цель нашего сотрудничества — повысить уровень защиты данных клиентов и партнеров, а также обеспечить бесперебойную и безопасную работу всех систем", - подчеркнул Мацкевич.
Как отметил Самарцев, по оценкам "Сбера", уже в 2026 году около 85% всех кибератак в мире будут совершаться с применением ИИ.
"Чтобы оставаться на шаг впереди киберугроз, компаниям критически важно использовать ИИ в превентивной защите — по нашей оценке, это позволяет выявлять и нейтрализовать угрозы в среднем на 40% быстрее. Поэтому одно из приоритетных направлений нашей работы — развитие ИИ в технологиях кибербезопасности. Такой подход помогает нам реагировать быстрее и точнее, а это всегда играет ключевую роль в противодействии киберугрозам", - подчеркнул он.