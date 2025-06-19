Адвокат рассказала о состоянии Карапетяна в СИЗО
Адвокат Гаспарян заявила, что у Карапетяна позитивный настрой на лучшее
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян находится в СИЗО в Армении, у него позитивный настрой на лучшее, заявила РИА Новости его адвокат Лиана Гаспарян.
"Он находится в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир". Мои коллеги сегодня его навестили. Вчера у него был, как всегда, позитивный настрой на лучшее", - заявила Гаспарян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения, он был арестован арестован после того, как заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*запрещена в РФ как экстремистская