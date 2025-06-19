https://ria.ru/20250619/administratsiya-2023837289.html

Песков назвал условие восстановления отношений с США

Песков назвал условие восстановления отношений с США - РИА Новости, 19.06.2025

Песков назвал условие восстановления отношений с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России важно, чтобы в Вашингтоне была администрация, которая при неизбежных разногласиях с РФ была... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:22:00+03:00

2025-06-19T11:22:00+03:00

2025-06-19T11:22:00+03:00

россия

вашингтон (штат)

дмитрий песков

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России важно, чтобы в Вашингтоне была администрация, которая при неизбежных разногласиях с РФ была бы готова их решать посредством диалога. "Для нас важно, чтобы в Вашингтоне была администрация, которая при наличии всего объема разногласий, которые неизбежно будут всегда между нашими странами, были готовы решать эти разногласия путем диалога. Вот, что важно для нас", - сказал Песков на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/razdrazhiteli-2023825001.html

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россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, в мире