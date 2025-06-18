https://ria.ru/20250618/zhitel-2023701038.html

Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву

Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву - РИА Новости, 18.06.2025

Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву

Мирный житель пострадал в результате детонации взрывного устройства на территории частного предприятия в городе Шебекино Белгородской области, взрыв произошел,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:51:00+03:00

2025-06-18T20:51:00+03:00

2025-06-18T20:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывного устройства на территории частного предприятия в городе Шебекино Белгородской области, взрыв произошел, когда мужчина косил траву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате детонации взрывного устройства ранен мирный житель. На территории частного предприятия произошел взрыв суббоеприпаса, когда мужчина косил траву. Он получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в тяжёлом состоянии в городскую больницу №2 Белгорода.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

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Наталья Макарова

происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков