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Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву
Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву - РИА Новости, 18.06.2025
Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву
Мирный житель пострадал в результате детонации взрывного устройства на территории частного предприятия в городе Шебекино Белгородской области, взрыв произошел,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:51:00+03:00
2025-06-18T20:51:00+03:00
2025-06-18T20:51:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывного устройства на территории частного предприятия в городе Шебекино Белгородской области, взрыв произошел, когда мужчина косил траву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате детонации взрывного устройства ранен мирный житель. На территории частного предприятия произошел взрыв суббоеприпаса, когда мужчина косил траву. Он получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в тяжёлом состоянии в городскую больницу №2 Белгорода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву
Гладков: житель Шебекино ранен при взрыве суббоеприпаса во время покоса травы