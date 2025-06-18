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Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву - РИА Новости, 18.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:51 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/zhitel-2023701038.html
Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву
Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву - РИА Новости, 18.06.2025
Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву
Мирный житель пострадал в результате детонации взрывного устройства на территории частного предприятия в городе Шебекино Белгородской области, взрыв произошел,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:51:00+03:00
2025-06-18T20:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывного устройства на территории частного предприятия в городе Шебекино Белгородской области, взрыв произошел, когда мужчина косил траву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате детонации взрывного устройства ранен мирный житель. На территории частного предприятия произошел взрыв суббоеприпаса, когда мужчина косил траву. Он получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в тяжёлом состоянии в городскую больницу №2 Белгорода.
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шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву

Гладков: житель Шебекино ранен при взрыве суббоеприпаса во время покоса травы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывного устройства на территории частного предприятия в городе Шебекино Белгородской области, взрыв произошел, когда мужчина косил траву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В городе Шебекино в результате детонации взрывного устройства ранен мирный житель. На территории частного предприятия произошел взрыв суббоеприпаса, когда мужчина косил траву. Он получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в тяжёлом состоянии в городскую больницу №2 Белгорода.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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