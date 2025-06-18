https://ria.ru/20250618/zhitel-2023655421.html
Симоньян рассказала о жителе Швейцарии, передавшем сухпайки военным России
Симоньян рассказала о жителе Швейцарии, передавшем сухпайки военным России - РИА Новости, 18.06.2025
Симоньян рассказала о жителе Швейцарии, передавшем сухпайки военным России
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что житель Швейцарии Дин Брауз передал российским... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:00:00+03:00
2025-06-18T18:00:00+03:00
2025-06-18T18:00:00+03:00
швейцария
маргарита симоньян
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что житель Швейцарии Дин Брауз передал российским военным сухпайки и письмо с пожеланиями через редакцию RT DE, в котором он также выразил недовольство из-за финансирования поставок оружия Украине его налогами. "Швейцарец Дин Брауз через наш RT DE прислал сухпайки и приложил письмо с пожеланиями военным ВС РФ. Дин сказал, что он раздражен, потому что его налоги идут на поставки оружия Киеву. И он не согласен с утверждением европейской пропаганды, что "русские плохие", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Она также уточнила, что посылку передали добровольческому подразделению "Буревестник". "Читатели RT DE из Швейцарии такими темпами скоро добровольцами к нам поедут", - добавила Симоньян.
https://ria.ru/20250618/svo-2023580824.html
швейцария
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9ac235e584454b53c9d440b335bcf978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, маргарита симоньян, вооруженные силы рф, россия
Швейцария, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы РФ, Россия
Симоньян рассказала о жителе Швейцарии, передавшем сухпайки военным России
Симоньян: житель Швейцарии Брауз передал российским военным сухпайки и письмо