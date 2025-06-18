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Симоньян рассказала о жителе Швейцарии, передавшем сухпайки военным России

Симоньян рассказала о жителе Швейцарии, передавшем сухпайки военным России - РИА Новости, 18.06.2025

Симоньян рассказала о жителе Швейцарии, передавшем сухпайки военным России

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что житель Швейцарии Дин Брауз передал российским... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:00:00+03:00

2025-06-18T18:00:00+03:00

2025-06-18T18:00:00+03:00

швейцария

маргарита симоньян

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что житель Швейцарии Дин Брауз передал российским военным сухпайки и письмо с пожеланиями через редакцию RT DE, в котором он также выразил недовольство из-за финансирования поставок оружия Украине его налогами. "Швейцарец Дин Брауз через наш RT DE прислал сухпайки и приложил письмо с пожеланиями военным ВС РФ. Дин сказал, что он раздражен, потому что его налоги идут на поставки оружия Киеву. И он не согласен с утверждением европейской пропаганды, что "русские плохие", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Она также уточнила, что посылку передали добровольческому подразделению "Буревестник". "Читатели RT DE из Швейцарии такими темпами скоро добровольцами к нам поедут", - добавила Симоньян.

https://ria.ru/20250618/svo-2023580824.html

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швейцария, маргарита симоньян, вооруженные силы рф, россия