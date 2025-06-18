https://ria.ru/20250618/zhestyannikov-2023514461.html

Жестянников: финансовая система Вологодской области стабильна

Жестянников: финансовая система Вологодской области стабильна - РИА Новости, 18.06.2025

Жестянников: финансовая система Вологодской области стабильна

Региональная финансовая система устойчива, обязательства выполнены, подвел итог председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников по РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:08:00+03:00

2025-06-18T11:08:00+03:00

2025-06-18T11:08:00+03:00

вологодская область

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Региональная финансовая система устойчива, обязательства выполнены, подвел итог председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников по итогам публичных слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2024 год. Участие в мероприятии приняли депутаты ЗСО, представители правительства региона, муниципалитетов, общественных организаций. "Доходы бюджета составили 142,7 миллиарда рублей. Отмечаем рост собственных доходов: налоговых и неналоговых поступлений стало больше на 1,6 миллиарда рублей, чем в 2023 году. Минфин области держал ситуацию под ежедневным контролем — и результат говорит сам за себя", — приводит пресс-служба облпарламента слова Жестянникова. Как рассказала заместитель губернатора области Александра Гуркина, расходы области по итогам прошлого года увеличены на 26% по сравнению с 2023 годом и составили 173,4 миллиарда рублей: "На финансирование отраслей социальной сферы направлено 90,9 миллиарда рублей. Доля социальных расходов в общем объеме областного бюджета области составила 52,4%. По сравнению с 2023 годом объем расходов на социальную сферу увеличился на 14,4 миллиарда рублей или на 18,8%. Расходы областного бюджета на поддержку отраслей экономики выросли на 9,6 миллиарда рублей и превысили 47 миллиардов рублей. На реализацию национальных проектов направлено 25,3 миллиарда рублей", — приводит пресс-служба ЗСО слова Гуркиной. Кроме того, 6,4 миллиарда рублей в прошедшем году было направлено на реализацию проектов в рамках "Стратегии 2.0" губернатора области Георгия Филимонова. За этими цифрами – конкретные результаты: отремонтирована дорожная сеть протяженностью 268,6 километра, введена в эксплуатацию БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 3", построена школа на 1,5 тысячи мест в 106 микрорайоне города Череповца, приобретено 247 единиц оборудования в 33 медицинских учреждений, из аварийного жилищного фонда переселено более 2,66 тысячи человек, благоустроено 196 дворовых и 50 общественных территорий, обустроено 121 спортивных и детских площадок, реконструировано и отремонтировано восемь объектов очистных сооружений, водопроводов, скважин, фильтров. Председатель Вологодской областной федерации профсоюзов Юрий Изотов сообщил, что для укрепления регионального бюджета важно развивать социальное партнерство как инструмент баланса интересов, пересмотреть оплату труда бюджетников, ввести четкий контроль за доходами самозанятых и региональной минимальной заработной платы. "Динамично меняющаяся экономическая ситуация требует оперативного реагирования и слаженной работы всех сторон социального партнерства. Выполнение социальных обязательств в полном объеме — важный показатель, но не менее значима и социальная ответственность власти, работодателей и профсоюзов, — отметил Изотов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что ключевыми задачами остаются рост доходов граждан и совершенствование системы оплаты труда в бюджетной сфере. Однако в 2024 году вопросы повышения зарплат бюджетников на региональном уровне не прорабатывались, и эту тему необходимо включить в повестку ближайших заседаний. В пресс-службе указали, что одним из резервов укрепления бюджета является установление региональной минимальной заработной платы выше уровня МРОТ. Это, по мнению профсоюзов, не только повысит доходы работников, но и увеличит налоговые поступления. "Сейчас главная задача – простроить четкую вертикаль, обеспечить достойное формирование доходов и расходов на муниципальном уровне. Активно ведем эту работу в округах. К примеру, накануне в Белозерске обсудили возможность мобилизации собственных средств. Эта работа будет продолжена и в других муниципалитетах. Потенциал есть у всех", — подчеркнул спикер областного парламента. Глава Бабушкинского округа Татьяна Жирохова указала, что в прошлом году Бабушкинский округ продемонстрировал стабильное финансовое положение: доходы бюджета превысили 1 миллиард рублей, сохранился профицит. Основной акцент сделан на социальную сферу — более 50% — и реализацию национальных проектов. Округ эффективно использует федеральные и областные средства, обеспечивая комфорт жителей и развитие территории. "В 2024 году на территории муниципального образования были реализованы четыре национальных проекта, крупнейшим из которых стал проект "Жилье и городская среда". В рамках двухлетней программы выполнена реконструкция систем водоснабжения в селе имени Бабушкина, поселке Юрманга, включая строительство водопроводных очистных сооружений, а также в селе Воскресенское. Общий объем финансирования этих объектов за два года составил более 500 миллионов рублей", — приводит пресс-служба ЗСО слова Жироховой. Подводя итоги обсуждения, спикер областного парламента подчеркнул, что бюджет 2025 года также уверенный, устойчивый, ориентированный на развитие финансовый документ. "Мы на правильном пути и работаем на результат", — резюмировал Жестянников.

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https://ria.ru/20250617/zhestyannikov-2023312010.html

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экономика, жкх, вологодская область, череповец, белозерск, сергей жестянников, георгий филимонов, министерство финансов рф (минфин россии)