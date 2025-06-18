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В Британии заметили важную деталь в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 18.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 18.06.2025 (обновлено: 21:01 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023703021.html
В Британии заметили важную деталь в заявлениях Зеленского
В Британии заметили важную деталь в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 18.06.2025
В Британии заметили важную деталь в заявлениях Зеленского
Владимир Зеленский впервые по-настоящему понял, что может проиграть России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:59:00+03:00
2025-06-18T21:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
ближний восток
владимир зеленский
дональд трамп
александр меркурис
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский впервые по-настоящему понял, что может проиграть России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, комментируя заявления главы киевского режима об отношениях между Москвой и Вашингтоном."Читая его комментарии и слушая заявления, я думаю, что Зеленский впервые за все время пришел к осознанию того, что может проиграть", — сказал он.Ранее Зеленский в очередной раз попытался указать президенту США Дональду Трампу, что он должен усилить санкции в отношении России. Он также пожаловался в соцсети X на "слишком теплый" тон отношений между Россией и США.Издание Semafor в среду сообщило, что сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной налоговой реформы республиканцев.В американской администрации неоднократно заявляли о намерении выйти из мирного процесса по Украине. В Госдепе заявляли, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров, если не будет прогресса. По словам официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.Как сообщила 27 мая газета New York Times, президент Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.
https://ria.ru/20250618/ukraina-2023603046.html
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023547476.html
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в мире, россия, сша, ближний восток, владимир зеленский, дональд трамп, александр меркурис, государственный департамент сша, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Меркурис, Государственный департамент США, Украина, Владимир Путин
В Британии заметили важную деталь в заявлениях Зеленского

Меркурис: Зеленский впервые за все время осознал, что может проиграть

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский впервые по-настоящему понял, что может проиграть России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, комментируя заявления главы киевского режима об отношениях между Москвой и Вашингтоном.
"Читая его комментарии и слушая заявления, я думаю, что Зеленский впервые за все время пришел к осознанию того, что может проиграть", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Киеве высмеяли Зеленского из-за Трампа
Вчера, 15:21
Ранее Зеленский в очередной раз попытался указать президенту США Дональду Трампу, что он должен усилить санкции в отношении России. Он также пожаловался в соцсети X на "слишком теплый" тон отношений между Россией и США.
Издание Semafor в среду сообщило, что сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной налоговой реформы республиканцев.
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
На Западе раскрыли, что конфликт Ирана и Израиля означает для Зеленского
Вчера, 12:20
В американской администрации неоднократно заявляли о намерении выйти из мирного процесса по Украине. В Госдепе заявляли, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров, если не будет прогресса. По словам официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.
Как сообщила 27 мая газета New York Times, президент Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ сообщили о фиаско Зеленского на саммите G7
Вчера, 08:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАБлижний ВостокВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр МеркурисГосударственный департамент СШАУкраинаВладимир Путин
 
 
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