В Британии заметили важную деталь в заявлениях Зеленского
Меркурис: Зеленский впервые за все время осознал, что может проиграть
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский впервые по-настоящему понял, что может проиграть России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, комментируя заявления главы киевского режима об отношениях между Москвой и Вашингтоном.
"Читая его комментарии и слушая заявления, я думаю, что Зеленский впервые за все время пришел к осознанию того, что может проиграть", — сказал он.
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Ранее Зеленский в очередной раз попытался указать президенту США Дональду Трампу, что он должен усилить санкции в отношении России. Он также пожаловался в соцсети X на "слишком теплый" тон отношений между Россией и США.
Издание Semafor в среду сообщило, что сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной налоговой реформы республиканцев.
В американской администрации неоднократно заявляли о намерении выйти из мирного процесса по Украине. В Госдепе заявляли, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров, если не будет прогресса. По словам официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.
Как сообщила 27 мая газета New York Times, президент Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.
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