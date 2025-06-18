https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023703021.html

В Британии заметили важную деталь в заявлениях Зеленского

В Британии заметили важную деталь в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 18.06.2025

В Британии заметили важную деталь в заявлениях Зеленского

Владимир Зеленский впервые по-настоящему понял, что может проиграть России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:59:00+03:00

2025-06-18T20:59:00+03:00

2025-06-18T21:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

ближний восток

владимир зеленский

дональд трамп

александр меркурис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский впервые по-настоящему понял, что может проиграть России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, комментируя заявления главы киевского режима об отношениях между Москвой и Вашингтоном."Читая его комментарии и слушая заявления, я думаю, что Зеленский впервые за все время пришел к осознанию того, что может проиграть", — сказал он.Ранее Зеленский в очередной раз попытался указать президенту США Дональду Трампу, что он должен усилить санкции в отношении России. Он также пожаловался в соцсети X на "слишком теплый" тон отношений между Россией и США.Издание Semafor в среду сообщило, что сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной налоговой реформы республиканцев.В американской администрации неоднократно заявляли о намерении выйти из мирного процесса по Украине. В Госдепе заявляли, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров, если не будет прогресса. По словам официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.Как сообщила 27 мая газета New York Times, президент Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.

https://ria.ru/20250618/ukraina-2023603046.html

https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023547476.html

https://ria.ru/20250618/wsj-2023475055.html

россия

сша

ближний восток

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, ближний восток, владимир зеленский, дональд трамп, александр меркурис, государственный департамент сша, украина, владимир путин