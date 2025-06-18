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На Западе раскрыли, что конфликт Ирана и Израиля означает для Зеленского - РИА Новости, 18.06.2025
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12:20 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023547476.html
На Западе раскрыли, что конфликт Ирана и Израиля означает для Зеленского
На Западе раскрыли, что конфликт Ирана и Израиля означает для Зеленского - РИА Новости, 18.06.2025
На Западе раскрыли, что конфликт Ирана и Израиля означает для Зеленского
После обострения ирано-израильского конфликта интерес Запада к Украине начал угасать, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:20:00+03:00
2025-06-18T12:20:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
александр яковенко
владимир зеленский
иран
израиль
украина
в мире
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. После обострения ирано-израильского конфликта интерес Запада к Украине начал угасать, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube."Оружие перенаправляется с Украины на Ближний Восток, и интерес к ней у Запада падает", — заявил онПо словам аналитика, режим Зеленского с каждым днем все больше впадает в панику.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.Чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что военный конфликт Ирана и Израиля может привести к стремительному отходу США от украинской проблематики и росту усилий Вашингтона по нормализации связей с Москвой.
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, александр яковенко, владимир зеленский, иран, израиль, украина, в мире
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Александр Яковенко, Владимир Зеленский, Иран, Израиль, Украина, В мире
На Западе раскрыли, что конфликт Ирана и Израиля означает для Зеленского

Христофору: режим Зеленского впадает в панику из-за угасающего интереса Запада

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. После обострения ирано-израильского конфликта интерес Запада к Украине начал угасать, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube.
"Оружие перенаправляется с Украины на Ближний Восток, и интерес к ней у Запада падает", — заявил он
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
Вчера, 08:51
По словам аналитика, режим Зеленского с каждым днем все больше впадает в панику.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.
Чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что военный конфликт Ирана и Израиля может привести к стремительному отходу США от украинской проблематики и росту усилий Вашингтона по нормализации связей с Москвой.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеАлександр ЯковенкоВладимир ЗеленскийИранИзраильУкраинаВ мире
 
 
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