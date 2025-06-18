https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023547476.html

На Западе раскрыли, что конфликт Ирана и Израиля означает для Зеленского

На Западе раскрыли, что конфликт Ирана и Израиля означает для Зеленского - РИА Новости, 18.06.2025

На Западе раскрыли, что конфликт Ирана и Израиля означает для Зеленского

После обострения ирано-израильского конфликта интерес Запада к Украине начал угасать, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:20:00+03:00

2025-06-18T12:20:00+03:00

2025-06-18T12:20:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

александр яковенко

владимир зеленский

иран

израиль

украина

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. После обострения ирано-израильского конфликта интерес Запада к Украине начал угасать, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube."Оружие перенаправляется с Украины на Ближний Восток, и интерес к ней у Запада падает", — заявил онПо словам аналитика, режим Зеленского с каждым днем все больше впадает в панику.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.Чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что военный конфликт Ирана и Израиля может привести к стремительному отходу США от украинской проблематики и росту усилий Вашингтона по нормализации связей с Москвой.

https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html

https://ria.ru/20250618/sammit-2023513875.html

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, александр яковенко, владимир зеленский, иран, израиль, украина, в мире