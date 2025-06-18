https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023449742.html
Стармер и Зеленский договорились о новой встрече "коалиции желающих"
Стармер и Зеленский договорились о новой встрече "коалиции желающих" - РИА Новости, 18.06.2025
Стармер и Зеленский договорились о новой встрече "коалиции желающих"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский договорились о проведении новой встречи так называемой "коалиции желающих" в ближайшие недели,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:00:00+03:00
2025-06-18T02:00:00+03:00
2025-06-18T02:00:00+03:00
украина
россия
великобритания
кир стармер
владимир зеленский
эммануэль макрон
g7
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский договорились о проведении новой встречи так называемой "коалиции желающих" в ближайшие недели, сообщает британское правительство. "Премьер-министр встретился с... Зеленским на саммите G7 этим днем... Они договорились созвать следующую встречу "коалиции желающих" в ближайшие недели", - говорится в публикации на сайте британского правительства. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на канадского чиновника сообщало о том, что страны "Большой семерки" (G7), чей саммит проходит в Канаде, были вынуждены отказаться от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений США - из семи участников объединения шесть стран-членов сделают совместное заявление по поводу Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250425/britanija-2013299496.html
https://ria.ru/20250306/times-2003477494.html
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украина, россия, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, эммануэль макрон, g7, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обострение отношений сша и ирана, в мире
Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, G7, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Обострение отношений США и Ирана, В мире
Стармер и Зеленский договорились о новой встрече "коалиции желающих"
Стармер и Зеленский созовут новую встречу коалиции желающих в ближайшие недели