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Зеленский хочет выпросить деньги на оружие у Европы, заявил Медведчук - РИА Новости, 18.06.2025
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10:59 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/zelenskij-2023511857.html
Зеленский хочет выпросить деньги на оружие у Европы, заявил Медведчук
Зеленский хочет выпросить деньги на оружие у Европы, заявил Медведчук - РИА Новости, 18.06.2025
Зеленский хочет выпросить деньги на оружие у Европы, заявил Медведчук
Владимир Зеленский хочет выпросить деньги на оружие у Европы, но у нее еще есть шанс одуматься и отказаться от помощи преступному режиму, заявил экс-лидер... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:59:00+03:00
2025-06-18T10:59:00+03:00
украина
европа
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виктор медведчук
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский хочет выпросить деньги на оружие у Европы, но у нее еще есть шанс одуматься и отказаться от помощи преступному режиму, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Предположить, что США оставят Украину Зеленского в самый неподходящий для киевского режима момент, было несложно. Нелегитимный в состоянии побеждать только в телевизоре, и то, если будут уничтожены оппозиционные СМИ. Ирано-израильская война отодвинула украинский конфликт на второй план, и это не последняя горячая точка на карте важнейших интересов США, куда Украина не входит… Закидав Украину военным неликвидом, США больше не могут себе позволить давать Зеленскому оружие даром", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Зеленский понял, продолжает Медведчук, что "аукцион неслыханной щедрости" закончился, и заявил, что Украина готова купить оружие, но у него нет на это средств. Поэтому он хочет выпросить деньги у Европы. Председатель совета движения опубликовал данные доклада Кильского института мировой экономики, в котором описывается, как Европа могла бы заменить поддержку Украины со стороны США как в финансовом, так и в военном плане. Организация подсчитала, что европейским правительствам в целом потребуется почти удвоить объём помощи с нынешних 44 миллиардов евро в год до 82 миллиардов евро в год. Так, крупнейшие экономики и институты должны будут сыграть самую большую роль в увеличении своей финпомощи Украине во главе с ЕС с текущих 16 миллиардов евро до 36 миллиардов евро в год – в 2,3 раза. Германия должна будет увеличить поддержку Украины с 6 миллиардов евро до 9 миллиардов евро в год – в 1,5 раза, а Великобритания – с 5 миллиардов евро до 6,5 миллиардов евро в год – в 1,3 раза. Франция должна будет увеличить финансирование с 1,5 миллиарда евро до 6 миллиардов евро в год – в 4 раза, Италия и Испания – в 6 раз. "Поэтому европейцам либо придется раскошеливаться, либо самостоятельно искать пути к миру на Украине, что для прижимистых европейских политиков дешевле всего… Вот он, разумный выход: господам из Европы следует подумать над тем, чтобы не поставлять оружие Украине. Толку, как видим, мало, чрезмерно дорого, и терпение у России не железное. Игры в провокации и антироссийская истерия дорого обходятся европейским странам, но может обойтись и еще дороже", - подытожил Медведчук.
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украина, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, евросоюз
Украина, Европа, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Евросоюз
Зеленский хочет выпросить деньги на оружие у Европы, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский хочет выпросить у Европы деньги на оружие

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский хочет выпросить деньги на оружие у Европы, но у нее еще есть шанс одуматься и отказаться от помощи преступному режиму, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Предположить, что США оставят Украину Зеленского в самый неподходящий для киевского режима момент, было несложно. Нелегитимный в состоянии побеждать только в телевизоре, и то, если будут уничтожены оппозиционные СМИ. Ирано-израильская война отодвинула украинский конфликт на второй план, и это не последняя горячая точка на карте важнейших интересов США, куда Украина не входит… Закидав Украину военным неликвидом, США больше не могут себе позволить давать Зеленскому оружие даром", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Зеленский понял, продолжает Медведчук, что "аукцион неслыханной щедрости" закончился, и заявил, что Украина готова купить оружие, но у него нет на это средств. Поэтому он хочет выпросить деньги у Европы.
Председатель совета движения опубликовал данные доклада Кильского института мировой экономики, в котором описывается, как Европа могла бы заменить поддержку Украины со стороны США как в финансовом, так и в военном плане. Организация подсчитала, что европейским правительствам в целом потребуется почти удвоить объём помощи с нынешних 44 миллиардов евро в год до 82 миллиардов евро в год. Так, крупнейшие экономики и институты должны будут сыграть самую большую роль в увеличении своей финпомощи Украине во главе с ЕС с текущих 16 миллиардов евро до 36 миллиардов евро в год – в 2,3 раза.
Германия должна будет увеличить поддержку Украины с 6 миллиардов евро до 9 миллиардов евро в год – в 1,5 раза, а Великобритания – с 5 миллиардов евро до 6,5 миллиардов евро в год – в 1,3 раза. Франция должна будет увеличить финансирование с 1,5 миллиарда евро до 6 миллиардов евро в год – в 4 раза, Италия и Испания – в 6 раз.
"Поэтому европейцам либо придется раскошеливаться, либо самостоятельно искать пути к миру на Украине, что для прижимистых европейских политиков дешевле всего… Вот он, разумный выход: господам из Европы следует подумать над тем, чтобы не поставлять оружие Украине. Толку, как видим, мало, чрезмерно дорого, и терпение у России не железное. Игры в провокации и антироссийская истерия дорого обходятся европейским странам, но может обойтись и еще дороже", - подытожил Медведчук.
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УкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукЕвросоюз
 
 
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