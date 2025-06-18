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Юрист рассказал, кому по закону не продадут зажигалки - РИА Новости, 18.06.2025
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02:20 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/zazhigalka-2023450654.html
Юрист рассказал, кому по закону не продадут зажигалки
Юрист рассказал, кому по закону не продадут зажигалки - РИА Новости, 18.06.2025
Юрист рассказал, кому по закону не продадут зажигалки
Продавцы могут отказаться продавать клиентам зажигалки, если покупатель не предоставит документ, подтверждающий его совершеннолетие, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:20:00+03:00
2025-06-18T02:20:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Продавцы могут отказаться продавать клиентам зажигалки, если покупатель не предоставит документ, подтверждающий его совершеннолетие, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист напомнил, что с 1 марта начали действовать новые поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ, согласно которым нельзя продавать несовершеннолетним опасные бытовые товары с газом. Хаминский отметил, что точный список такой продукции и порядок его формирования должен быть установлен правительством РФ. "Продавец, у которого есть сомнения в возрасте покупателя, обязан потребовать документ, чтобы подтвердить совершеннолетие... Если проверить возраст не удается, в продаже откажут", - рассказал юрист. Хаминский подчеркнул, что подтвердить возраст покупателя при дистанционной торговле можно будет способом, который определит правительство. В свою очередь перечень документов, позволяющих узнать личность и возраст покупателя, установит приказ Минздрава РФ. "В настоящий момент существует проект такого приказа, в соответствии с которым к таким документам отнесены, в частности, паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, вида на жительство, РВП (разрешение на временное проживание), водительское удостоверение", - обратил внимание Хаминский.
https://ria.ru/20250614/jurist-2022746747.html
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россия
москва
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Юрист рассказал, кому по закону не продадут зажигалки

Юрист Хаминский: зажигалку не продадут подтвердившему совершеннолетие покупателю

CC BY 2.0 / OiMax / LighterЗажигалки
Зажигалки - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
CC BY 2.0 / OiMax / Lighter
Зажигалки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Продавцы могут отказаться продавать клиентам зажигалки, если покупатель не предоставит документ, подтверждающий его совершеннолетие, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Юрист напомнил, что с 1 марта начали действовать новые поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ, согласно которым нельзя продавать несовершеннолетним опасные бытовые товары с газом. Хаминский отметил, что точный список такой продукции и порядок его формирования должен быть установлен правительством РФ.
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"Продавец, у которого есть сомнения в возрасте покупателя, обязан потребовать документ, чтобы подтвердить совершеннолетие... Если проверить возраст не удается, в продаже откажут", - рассказал юрист.
Хаминский подчеркнул, что подтвердить возраст покупателя при дистанционной торговле можно будет способом, который определит правительство. В свою очередь перечень документов, позволяющих узнать личность и возраст покупателя, установит приказ Минздрава РФ.
"В настоящий момент существует проект такого приказа, в соответствии с которым к таким документам отнесены, в частности, паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, вида на жительство, РВП (разрешение на временное проживание), водительское удостоверение", - обратил внимание Хаминский.
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ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр Хаминский
 
 
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