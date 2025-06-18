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Россия и Таиланд могут торговать в цифровых валютах - РИА Новости, 18.06.2025
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19:30 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/zaselskiy-2023683234.html
Россия и Таиланд могут торговать в цифровых валютах
Россия и Таиланд могут торговать в цифровых валютах - РИА Новости, 18.06.2025
Россия и Таиланд могут торговать в цифровых валютах
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) оказывает активную поддержку платежам в криптовалютах в торговле между Россией и Таиландом, рассказал на полях... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:30:00+03:00
2025-06-18T19:30:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
россия
таиланд
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) оказывает активную поддержку платежам в криптовалютах в торговле между Россией и Таиландом, рассказал на полях ПМЭФ-2025 председатель правления РОСЭКСИМБАНКа (входит в группу РЭЦ) Петр Засельский.Группа РЭЦ активно способствует развитию торговых отношений между Россией и Таиландом: в феврале 2025 года в Королевстве Таиланд было открыто представительство РЭЦ, обеспечивающее прямое взаимодействие с местным бизнес-сообществом и расширяющее возможности сотрудничества."Хочу отметить важную тенденцию в расчетах между российскими и тайскими участниками ВЭД - дедолларизацию и поиск альтернатив традиционным платежным каналам. Сейчас преобладают агентские переводы и расчеты в национальных валютах. Среди перспективных инноваций - платежи в криптовалютах, особенно актуальные в условиях санкций и необходимости ускорения расчетов. В России и Таиланде использование цифровых валют ограничено, но их потенциал высок и технологии продолжают развиваться. Мы помогаем участникам ВЭД применять эти инструменты в рамках российского законодательства", – сказал Петр Засельский на сессии "Россия – Таиланд".Он отметил, что основу российского экспорта в Таиланд составляют удобрения, поставки которых выросли в 2024 году в 1,5 раза, до 40%, а также алюминий (12%), технический углерод (10%) и синтетические каучуки (9%)."Мы видим значительный потенциал для роста торговли между Россией и Таиландом – для этого есть разнообразные инструменты и меры поддержки, и приглашаем отечественных производителей и экспортеров к активному сотрудничеству в этом направлении", – подчеркнул Засельский.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом, реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.
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российский экспортный центр (рэц), россия, таиланд, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Таиланд, Экономика
Россия и Таиланд могут торговать в цифровых валютах

Засельский: Россия и Таиланд могут торговать в цифровых валютах

© РИА Новости / Александр ВильфПредседатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Петр Засельский
Председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Петр Засельский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Петр Засельский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) оказывает активную поддержку платежам в криптовалютах в торговле между Россией и Таиландом, рассказал на полях ПМЭФ-2025 председатель правления РОСЭКСИМБАНКа (входит в группу РЭЦ) Петр Засельский.
Группа РЭЦ активно способствует развитию торговых отношений между Россией и Таиландом: в феврале 2025 года в Королевстве Таиланд было открыто представительство РЭЦ, обеспечивающее прямое взаимодействие с местным бизнес-сообществом и расширяющее возможности сотрудничества.
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"Хочу отметить важную тенденцию в расчетах между российскими и тайскими участниками ВЭД - дедолларизацию и поиск альтернатив традиционным платежным каналам. Сейчас преобладают агентские переводы и расчеты в национальных валютах. Среди перспективных инноваций - платежи в криптовалютах, особенно актуальные в условиях санкций и необходимости ускорения расчетов. В России и Таиланде использование цифровых валют ограничено, но их потенциал высок и технологии продолжают развиваться. Мы помогаем участникам ВЭД применять эти инструменты в рамках российского законодательства", – сказал Петр Засельский на сессии "Россия – Таиланд".
Он отметил, что основу российского экспорта в Таиланд составляют удобрения, поставки которых выросли в 2024 году в 1,5 раза, до 40%, а также алюминий (12%), технический углерод (10%) и синтетические каучуки (9%).
"Мы видим значительный потенциал для роста торговли между Россией и Таиландом – для этого есть разнообразные инструменты и меры поддержки, и приглашаем отечественных производителей и экспортеров к активному сотрудничеству в этом направлении", – подчеркнул Засельский.
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом, реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияТаиландЭкономика
 
 
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