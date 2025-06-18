Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Гоши Куценко - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/zaporozhets-2023569616.html
Суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Гоши Куценко
Суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Гоши Куценко - РИА Новости, 18.06.2025
Суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Гоши Куценко
Дорогомиловский суд Москвы приговорил Альберта Абдуллина к 13 годам колонии за убийство женщины, тело которой нашли в старом "Запорожце" актера Гоши Куценко,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:43:00+03:00
2025-06-18T13:43:00+03:00
происшествия
москва
кутузовский проспект
россия
гоша куценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994597555_0:438:1195:1110_1920x0_80_0_0_7ad2d5daa7427c73209613fc5df2d4ee.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил Альберта Абдуллина к 13 годам колонии за убийство женщины, тело которой нашли в старом "Запорожце" актера Гоши Куценко, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором суда Абдуллину назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима",- сказал собеседник агентства. Именно такого наказания просил подсудимому гособвинитель в прениях сторон. Суд удовлетворил иск потерпевшей и взыскал с подсудимого 20,5 тысяч рублей в счет материальной компенсации на погребение убитой, а также 3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Как было установлено в ходе следствия, в ночь на 19 января пьяный Абдуллин познакомился на вокзале с женщиной, с которой продолжил распивать спиртные напитки. Позднее оба оказались в раритетном "Запорожце", припаркованном во дворе на Кутузовском проспекте. Произошёл конфликт, он нанёс женщине не менее 12 ударов ножом, убив на месте, затем накрыл ее одеялом и лёг спать с рядом. Утром Абдуллина и тело погибшей в машине нашел участковый. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Суд отправил его в СИЗО, вину он признал. Как стало известно в ходе разбирательств, ранее он был судим за убийство. Автомобиль "ЗАЗ" ("Запорожец") принадлежит актеру Юрию (Гоше) Куценко, он стоял брошенным во дворе несколько лет. Обвиняемый последние полтора года "жил" в этой машине, стало известно из материалов дела.
https://ria.ru/20250120/kriminal-1994618017.html
москва
кутузовский проспект
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994597555_0:326:1195:1222_1920x0_80_0_0_e59d683ae5c28aaf065c9e370a4b8612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, кутузовский проспект, россия, гоша куценко
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект, Россия, Гоша Куценко
Суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Гоши Куценко

Абдуллина, убившего женщину в машине Куценко, приговорили к 13 годам колонии

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил Альберта Абдуллина к 13 годам колонии за убийство женщины, тело которой нашли в старом "Запорожце" актера Гоши Куценко, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором суда Абдуллину назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима",- сказал собеседник агентства.
Именно такого наказания просил подсудимому гособвинитель в прениях сторон.
Суд удовлетворил иск потерпевшей и взыскал с подсудимого 20,5 тысяч рублей в счет материальной компенсации на погребение убитой, а также 3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.
Как было установлено в ходе следствия, в ночь на 19 января пьяный Абдуллин познакомился на вокзале с женщиной, с которой продолжил распивать спиртные напитки. Позднее оба оказались в раритетном "Запорожце", припаркованном во дворе на Кутузовском проспекте. Произошёл конфликт, он нанёс женщине не менее 12 ударов ножом, убив на месте, затем накрыл ее одеялом и лёг спать с рядом. Утром Абдуллина и тело погибшей в машине нашел участковый. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Суд отправил его в СИЗО, вину он признал.
Как стало известно в ходе разбирательств, ранее он был судим за убийство.
Автомобиль "ЗАЗ" ("Запорожец") принадлежит актеру Юрию (Гоше) Куценко, он стоял брошенным во дворе несколько лет. Обвиняемый последние полтора года "жил" в этой машине, стало известно из материалов дела.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В автомобиле Гоши Куценко нашли труп: как на это отреагировал сам актер?
20 января, 14:23
 
ПроисшествияМоскваКутузовский проспектРоссияГоша Куценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала