https://ria.ru/20250618/zaporozhets-2023569616.html

Суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Гоши Куценко

Суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Гоши Куценко - РИА Новости, 18.06.2025

Суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Гоши Куценко

Дорогомиловский суд Москвы приговорил Альберта Абдуллина к 13 годам колонии за убийство женщины, тело которой нашли в старом "Запорожце" актера Гоши Куценко,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:43:00+03:00

2025-06-18T13:43:00+03:00

2025-06-18T13:43:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил Альберта Абдуллина к 13 годам колонии за убийство женщины, тело которой нашли в старом "Запорожце" актера Гоши Куценко, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором суда Абдуллину назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима",- сказал собеседник агентства. Именно такого наказания просил подсудимому гособвинитель в прениях сторон. Суд удовлетворил иск потерпевшей и взыскал с подсудимого 20,5 тысяч рублей в счет материальной компенсации на погребение убитой, а также 3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Как было установлено в ходе следствия, в ночь на 19 января пьяный Абдуллин познакомился на вокзале с женщиной, с которой продолжил распивать спиртные напитки. Позднее оба оказались в раритетном "Запорожце", припаркованном во дворе на Кутузовском проспекте. Произошёл конфликт, он нанёс женщине не менее 12 ударов ножом, убив на месте, затем накрыл ее одеялом и лёг спать с рядом. Утром Абдуллина и тело погибшей в машине нашел участковый. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Суд отправил его в СИЗО, вину он признал. Как стало известно в ходе разбирательств, ранее он был судим за убийство. Автомобиль "ЗАЗ" ("Запорожец") принадлежит актеру Юрию (Гоше) Куценко, он стоял брошенным во дворе несколько лет. Обвиняемый последние полтора года "жил" в этой машине, стало известно из материалов дела.

https://ria.ru/20250120/kriminal-1994618017.html

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происшествия, москва, кутузовский проспект, россия, гоша куценко