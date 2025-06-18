https://ria.ru/20250618/zaporozhe-2023476215.html

В Запорожской области уничтожили два командных пункта ВСУ

В Запорожской области уничтожили два командных пункта ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025

В Запорожской области уничтожили два командных пункта ВСУ

Два командных пункта ВСУ уничтожены ударами на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:52:00+03:00

2025-06-18T08:52:00+03:00

2025-06-18T08:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

киев

сергей лебедев

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Два командных пункта ВСУ уничтожены ударами на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Оперативная сводка по ударам в Запорожской области за 17 июня 2025. Разрушены два командных пункта, семь укрепленных позиций", - сообщил Лебедев. Он добавил, что кроме того в указанном районе были уничтожены опорные пункты и техника ВСУ, две артиллерийские установки образца НАТО, три радиолокационные станции ПВО, два склада горюче-смазочных материалов. Также была ликвидирована одна группа, управляющая дронами. По словам Лебедева, ударами были подавлены артиллерийские позиции украинских военных и пресечена попытка ротации. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023445909.html

https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато