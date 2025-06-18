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В Запорожской области уничтожили два командных пункта ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:52 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/zaporozhe-2023476215.html
В Запорожской области уничтожили два командных пункта ВСУ
В Запорожской области уничтожили два командных пункта ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
В Запорожской области уничтожили два командных пункта ВСУ
Два командных пункта ВСУ уничтожены ударами на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:52:00+03:00
2025-06-18T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Два командных пункта ВСУ уничтожены ударами на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Оперативная сводка по ударам в Запорожской области за 17 июня 2025. Разрушены два командных пункта, семь укрепленных позиций", - сообщил Лебедев. Он добавил, что кроме того в указанном районе были уничтожены опорные пункты и техника ВСУ, две артиллерийские установки образца НАТО, три радиолокационные станции ПВО, два склада горюче-смазочных материалов. Также была ликвидирована одна группа, управляющая дронами. По словам Лебедева, ударами были подавлены артиллерийские позиции украинских военных и пресечена попытка ротации. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023445909.html
https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html
запорожская область
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запорожская область, россия, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО

В Запорожской области уничтожили два командных пункта ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Два командных пункта ВСУ уничтожены ударами на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Оперативная сводка по ударам в Запорожской области за 17 июня 2025. Разрушены два командных пункта, семь укрепленных позиций", - сообщил Лебедев.
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Он добавил, что кроме того в указанном районе были уничтожены опорные пункты и техника ВСУ, две артиллерийские установки образца НАТО, три радиолокационные станции ПВО, два склада горюче-смазочных материалов. Также была ликвидирована одна группа, управляющая дронами. По словам Лебедева, ударами были подавлены артиллерийские позиции украинских военных и пресечена попытка ротации.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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