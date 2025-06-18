https://ria.ru/20250618/zaporozhe-2023472035.html

ВС России нанесли удары по производственным цехам в Запорожской области

ВС России нанесли удары по производственным цехам в Запорожской области - РИА Новости, 18.06.2025

ВС России нанесли удары по производственным цехам в Запорожской области

Удары нанесены в районе Запорожья по производственным цехам и складам ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:08:00+03:00

2025-06-18T08:08:00+03:00

2025-06-18T08:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Удары нанесены в районе Запорожья по производственным цехам и складам ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Запорожье, был удар серией по производственным цехам и складам. Была суровая детонация", - сообщил Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250618/igra-2023394951.html

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Варвара Скокшина

запорожье, запорожская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины