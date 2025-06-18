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ВС России нанесли удары по производственным цехам в Запорожской области
ВС России нанесли удары по производственным цехам в Запорожской области - РИА Новости, 18.06.2025
ВС России нанесли удары по производственным цехам в Запорожской области
Удары нанесены в районе Запорожья по производственным цехам и складам ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:08:00+03:00
2025-06-18T08:08:00+03:00
2025-06-18T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Удары нанесены в районе Запорожья по производственным цехам и складам ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Запорожье, был удар серией по производственным цехам и складам. Была суровая детонация", - сообщил Лебедев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250618/igra-2023394951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по производственным цехам в Запорожской области
ВС России ударили по производственным цехам и складам в Запорожской области