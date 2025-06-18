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В РПЦ прокомментировали закон о защите русского языка - РИА Новости, 18.06.2025
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Религия
 
11:12 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/zakon-2023517870.html
В РПЦ прокомментировали закон о защите русского языка
В РПЦ прокомментировали закон о защите русского языка - РИА Новости, 18.06.2025
В РПЦ прокомментировали закон о защите русского языка
Принятый Госдумой закон о защите русского языка в публичном пространстве "отвечает общественным озабоченностям", ведь иностранные языки не должны доминировать в РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:12:00+03:00
2025-06-18T11:12:00+03:00
религия
госдума рф
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Принятый Госдумой закон о защите русского языка в публичном пространстве "отвечает общественным озабоченностям", ведь иностранные языки не должны доминировать в отечественном культурном пространстве, вместе с тем угрозу русскому языку создает и массовое использование уже отечественной матерной лексики, рассказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Госдума во вторник приняла закон, направленный на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Закон предусматривает, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Законом предлагается внесение изменений в ряд нормативных актов, что запрещает присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам. Такие наименования должны быть выполнены исключительно кириллицей. Также уточняется использование русского языка в СМИ. "Представляется, что принятый закон отвечает общественным озабоченностям. Публичное пространство - это пространство культуры, в том числе и языка. Разумеется, культурная изоляция невозможна, и такой задачи никто не ставит, но отечественное культурное пространство не должно превращаться в сферу доминирования иностранных языков. По моему мнению, угроза русскому языку исходит не только от иностранных слов, но и от массового использования отечественной матерной лексики", - сказал Кипшидзе. Как отметил во вторник на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин, в основе идентичности любой нации лежат ее язык, культура, вера и история, и если не поддерживать язык, это станет серьезным вызовом для всех нас. Он добавил, что после принятия этого закона в России будет меньше вывесок на иностранных языках, меньше будут использоваться другие языки в рекламе. В январе 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме РФ на ежегодных Рождественских парламентских встречах, заявил, что матерная брань наносит духовный вред, и призвал парламентариев "поставить ей заслон".
https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html
https://ria.ru/20250617/armeniya-2023435531.html
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госдума рф, московский патриархат, религия
Религия, Госдума РФ, Московский Патриархат, Религия
В РПЦ прокомментировали закон о защите русского языка

Кипшидзе: закон о защите русского языка отвечает общественным озабоченностям

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчебник русского языка в школе
Учебник русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Учебник русского языка в школе
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Принятый Госдумой закон о защите русского языка в публичном пространстве "отвечает общественным озабоченностям", ведь иностранные языки не должны доминировать в отечественном культурном пространстве, вместе с тем угрозу русскому языку создает и массовое использование уже отечественной матерной лексики, рассказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Госдума во вторник приняла закон, направленный на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Закон предусматривает, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Законом предлагается внесение изменений в ряд нормативных актов, что запрещает присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам. Такие наименования должны быть выполнены исключительно кириллицей. Также уточняется использование русского языка в СМИ.
Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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"Представляется, что принятый закон отвечает общественным озабоченностям. Публичное пространство - это пространство культуры, в том числе и языка. Разумеется, культурная изоляция невозможна, и такой задачи никто не ставит, но отечественное культурное пространство не должно превращаться в сферу доминирования иностранных языков. По моему мнению, угроза русскому языку исходит не только от иностранных слов, но и от массового использования отечественной матерной лексики", - сказал Кипшидзе.
Как отметил во вторник на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин, в основе идентичности любой нации лежат ее язык, культура, вера и история, и если не поддерживать язык, это станет серьезным вызовом для всех нас. Он добавил, что после принятия этого закона в России будет меньше вывесок на иностранных языках, меньше будут использоваться другие языки в рекламе.
В январе 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме РФ на ежегодных Рождественских парламентских встречах, заявил, что матерная брань наносит духовный вред, и призвал парламентариев "поставить ей заслон".
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