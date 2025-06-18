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Россия ждет предложений США по новому раунду переговоров, заявила Захарова
Россия ждет предложений США по новому раунду переговоров, заявила Захарова - РИА Новости, 18.06.2025
Россия ждет предложений США по новому раунду переговоров, заявила Захарова
Москва ждет от США предложений по датам и логистике для проведения нового раунда консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:29:00+03:00
2025-06-18T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва ждет от США предложений по датам и логистике для проведения нового раунда консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас ждем от американцев нового предложения по датам (встречи), по логистике. Будем работать", - заявила Захарова в эфире "Известий" на полях ПМЭФ.Что касается отмены американской стороной консультаций, которые должны были состояться в понедельник 16 июня, то Захарова отметила, что не видела каких-либо объяснений американской стороны. "Они просто сказали, что в этот момент те предложенные даты они не могут реализовать. Поэтому ждем их предложений по новым датам, по новой логистике", - отметила она.
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, россия, мария захарова
ПМЭФ-2025, Москва, США, Россия, Мария Захарова
Россия ждет предложений США по новому раунду переговоров, заявила Захарова
Захарова: РФ ждет предложений США по датам и логистике нового раунда переговоров