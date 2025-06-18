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Россия ждет предложений США по новому раунду переговоров, заявила Захарова - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:29 18.06.2025 (обновлено: 20:33 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/zakharova-2023697213.html
Россия ждет предложений США по новому раунду переговоров, заявила Захарова
Россия ждет предложений США по новому раунду переговоров, заявила Захарова - РИА Новости, 18.06.2025
Россия ждет предложений США по новому раунду переговоров, заявила Захарова
Москва ждет от США предложений по датам и логистике для проведения нового раунда консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.06.2025
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва ждет от США предложений по датам и логистике для проведения нового раунда консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. &quot;Сейчас ждем от американцев нового предложения по датам (встречи), по логистике. Будем работать&quot;, - заявила Захарова в эфире &quot;Известий&quot; на полях ПМЭФ.Что касается отмены американской стороной консультаций, которые должны были состояться в понедельник 16 июня, то Захарова отметила, что не видела каких-либо объяснений американской стороны. "Они просто сказали, что в этот момент те предложенные даты они не могут реализовать. Поэтому ждем их предложений по новым датам, по новой логистике", - отметила она.
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москва, сша, россия, мария захарова
ПМЭФ-2025, Москва, США, Россия, Мария Захарова
Россия ждет предложений США по новому раунду переговоров, заявила Захарова

Захарова: РФ ждет предложений США по датам и логистике нового раунда переговоров

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва ждет от США предложений по датам и логистике для проведения нового раунда консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Сейчас ждем от американцев нового предложения по датам (встречи), по логистике. Будем работать", - заявила Захарова в эфире "Известий" на полях ПМЭФ.

Что касается отмены американской стороной консультаций, которые должны были состояться в понедельник 16 июня, то Захарова отметила, что не видела каких-либо объяснений американской стороны.
"Они просто сказали, что в этот момент те предложенные даты они не могут реализовать. Поэтому ждем их предложений по новым датам, по новой логистике", - отметила она.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
24 марта, 15:40
 
ПМЭФ-2025МоскваСШАРоссияМария Захарова
 
 
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