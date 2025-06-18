Рейтинг@Mail.ru
Захарова напомнила, как Пашинян приглашал международный бизнес в Армению - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
18:17 18.06.2025 (обновлено: 18:32 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/zakharova-2023663591.html
Захарова напомнила, как Пашинян приглашал международный бизнес в Армению
Захарова напомнила, как Пашинян приглашал международный бизнес в Армению - РИА Новости, 18.06.2025
Захарова напомнила, как Пашинян приглашал международный бизнес в Армению
Премьер Армении Никол Пашинян в 2019 году предлагал международному бизнесу инвестировать в Армению, а теперь он требует национализации "Электросетей Армении",... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:17:00+03:00
2025-06-18T18:32:00+03:00
пмэф-2025
армения
россия
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
мария захарова
электросети армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023668375_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b072e17b185fa727f9e603701debc9fd.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в 2019 году предлагал международному бизнесу инвестировать в Армению, а теперь он требует национализации "Электросетей Армении", заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ. Пашинян на фоне преследования владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Армении объявил, что настало время национализировать "Электросети Армении". "Мы, сказал Пашинян, приглашаем международный бизнес инвестировать в Армению. У нас, сказал Пашинян, даже есть девиз для потенциальных инвесторов: "Мы приглашаем их в Армению, чтобы стать богаче и делать Армению более богатой", - напомнила о заявлениях Пашиняна Захарова, сделанных в 2019 году на площадке ПМЭФ. Теперь же, добавила официальный представитель МИД РФ, от Пашиняна слышны заявления, что инвестиции Карапетяна должны быть национализированы. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023453677.html
https://ria.ru/20250618/pashinyan-2023488699.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна
Захарова, комментируя в интервью РИА Новости преследование в Армении Самвела Карапетяна, напомнила, как Пашинян в 2018-м призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. Представитель МИД вспомнила призывы нынешнего премьера Армении "признать победу революции". Сейчас же Карапетяна, со слов его адвоката, начали обвинять "в каких-то призывах к смене власти", отметила Захарова.
2025-06-18T18:17
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023668375_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d47c40ea387b8477d218244b2667190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, мария захарова, электросети армении, ташир , преследование карапетяна в армении
ПМЭФ-2025, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Мария Захарова, Электросети Армении, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
Захарова напомнила, как Пашинян приглашал международный бизнес в Армению

Захарова: Пашинян в 2019 г призвал международный бизнес инвестировать в Армению

Читать ria.ru в
Дзен
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в 2019 году предлагал международному бизнесу инвестировать в Армению, а теперь он требует национализации "Электросетей Армении", заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ.
Пашинян на фоне преследования владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Армении объявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Сторонники Карапетяна собрались у здания полиции в Ереване
Вчера, 03:19
«
"Мы, сказал Пашинян, приглашаем международный бизнес инвестировать в Армению. У нас, сказал Пашинян, даже есть девиз для потенциальных инвесторов: "Мы приглашаем их в Армению, чтобы стать богаче и делать Армению более богатой", - напомнила о заявлениях Пашиняна Захарова, сделанных в 2019 году на площадке ПМЭФ.
Теперь же, добавила официальный представитель МИД РФ, от Пашиняна слышны заявления, что инвестиции Карапетяна должны быть национализированы.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Пашинян потребовал национализировать "Электросети Армении" Карапетяна
Вчера, 09:45
 
ПМЭФ-2025АрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянМария ЗахароваЭлектросети АрменииТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала