https://ria.ru/20250618/zakharova-2023663591.html

Захарова напомнила, как Пашинян приглашал международный бизнес в Армению

Захарова напомнила, как Пашинян приглашал международный бизнес в Армению - РИА Новости, 18.06.2025

Захарова напомнила, как Пашинян приглашал международный бизнес в Армению

Премьер Армении Никол Пашинян в 2019 году предлагал международному бизнесу инвестировать в Армению, а теперь он требует национализации "Электросетей Армении",... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:17:00+03:00

2025-06-18T18:17:00+03:00

2025-06-18T18:32:00+03:00

пмэф-2025

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в 2019 году предлагал международному бизнесу инвестировать в Армению, а теперь он требует национализации "Электросетей Армении", заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ. Пашинян на фоне преследования владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Армении объявил, что настало время национализировать "Электросети Армении". "Мы, сказал Пашинян, приглашаем международный бизнес инвестировать в Армению. У нас, сказал Пашинян, даже есть девиз для потенциальных инвесторов: "Мы приглашаем их в Армению, чтобы стать богаче и делать Армению более богатой", - напомнила о заявлениях Пашиняна Захарова, сделанных в 2019 году на площадке ПМЭФ. Теперь же, добавила официальный представитель МИД РФ, от Пашиняна слышны заявления, что инвестиции Карапетяна должны быть национализированы. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023453677.html

https://ria.ru/20250618/pashinyan-2023488699.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна Захарова, комментируя в интервью РИА Новости преследование в Армении Самвела Карапетяна, напомнила, как Пашинян в 2018-м призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. Представитель МИД вспомнила призывы нынешнего премьера Армении "признать победу революции". Сейчас же Карапетяна, со слов его адвоката, начали обвинять "в каких-то призывах к смене власти", отметила Захарова. 2025-06-18T18:17 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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