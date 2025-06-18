Захарова напомнила, как Пашинян приглашал международный бизнес в Армению
Захарова: Пашинян в 2019 г призвал международный бизнес инвестировать в Армению
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в 2019 году предлагал международному бизнесу инвестировать в Армению, а теперь он требует национализации "Электросетей Армении", заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ.
Пашинян на фоне преследования владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Армении объявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".
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"Мы, сказал Пашинян, приглашаем международный бизнес инвестировать в Армению. У нас, сказал Пашинян, даже есть девиз для потенциальных инвесторов: "Мы приглашаем их в Армению, чтобы стать богаче и делать Армению более богатой", - напомнила о заявлениях Пашиняна Захарова, сделанных в 2019 году на площадке ПМЭФ.
Теперь же, добавила официальный представитель МИД РФ, от Пашиняна слышны заявления, что инвестиции Карапетяна должны быть национализированы.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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