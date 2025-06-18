Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными
© Paulius PeleckisКанцлер Германии Фридрих Мерц
© Paulius Peleckis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале cлова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте между Ираном и Израилем.
Она привела высказывание немецкого лидера: "Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас".
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"Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить", — написала Захарова.
Представитель МИД добавила, что это сказал потомок нацистов, чей дед, Йозеф Пауль Совиньи, который во времена Третьего рейха был бургомистром Брилона, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в рядах НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов. А отец нынешнего канцлера, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в ходе которой израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии, авиабазы, средства ПВО.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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