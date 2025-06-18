Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 18.06.2025 (обновлено: 15:26 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/zakharova-2023572404.html
Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными
Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными - РИА Новости, 18.06.2025
Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале cлова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте между Ираном и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:50:00+03:00
2025-06-18T15:26:00+03:00
в мире
мария захарова
фридрих мерц
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
иран
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018582760_90:222:2863:1782_1920x0_80_0_0_b237733e5ed7a1c1574c404cf762227a.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале cлова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте между Ираном и Израилем.Она привела высказывание немецкого лидера: "Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас"."Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить", — написала Захарова.Представитель МИД добавила, что это сказал потомок нацистов, чей дед, Йозеф Пауль Совиньи, который во времена Третьего рейха был бургомистром Брилона, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в рядах НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов. А отец нынешнего канцлера, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250617/merts-2023433607.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
израиль
иран
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018582760_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aacc7cd095531d21b26bf24ac85c37fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, фридрих мерц, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, германия
В мире, Мария Захарова, Фридрих Мерц, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Иран, Германия

Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными

© Paulius PeleckisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Paulius Peleckis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале cлова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте между Ираном и Израилем.
Она привела высказывание немецкого лидера: "Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас".
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Слуцкий назвал риторику Мерца фашизмом
17 июня, 22:43
"Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить", — написала Захарова.
Представитель МИД добавила, что это сказал потомок нацистов, чей дед, Йозеф Пауль Совиньи, который во времена Третьего рейха был бургомистром Брилона, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в рядах НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов. А отец нынешнего канцлера, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
17 июня, 08:00

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в ходе которой израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии, авиабазы, средства ПВО.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00
 
В миреМария ЗахароваФридрих МерцВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильИранГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала