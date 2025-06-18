https://ria.ru/20250618/zakharova-2023572404.html

Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными

Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными - РИА Новости, 18.06.2025

Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале cлова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте между Ираном и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:50:00+03:00

2025-06-18T13:50:00+03:00

2025-06-18T15:26:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале cлова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте между Ираном и Израилем.Она привела высказывание немецкого лидера: "Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас"."Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить", — написала Захарова.Представитель МИД добавила, что это сказал потомок нацистов, чей дед, Йозеф Пауль Совиньи, который во времена Третьего рейха был бургомистром Брилона, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в рядах НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов. А отец нынешнего канцлера, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/merts-2023433607.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, мария захарова, фридрих мерц, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, германия