https://ria.ru/20250618/zaharova-2023664219.html

Захарова написала предисловие к книге итальянского журналиста о русофобии

Захарова написала предисловие к книге итальянского журналиста о русофобии - РИА Новости, 18.06.2025

Захарова написала предисловие к книге итальянского журналиста о русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала предисловие к книге итальянского журналиста информагентства International Reporters Винченцо... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:18:00+03:00

2025-06-18T11:18:00+03:00

2025-06-18T18:18:00+03:00

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серджо маттарелла

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала предисловие к книге итальянского журналиста информагентства International Reporters Винченцо Лоруссо "О русофобии". "Когда мы говорим о том, что "коллективный Запад" развязал и ведёт против нашей страны гибридную войну, мечтает о "стратегическом поражении" России, речь идёт об элитах и истеблишменте этих стран. Они давно оторвались от собственного населения, и с каждым годом этот разрыв растёт. Голоса недовольных и несогласных подавляются, заливаются всё большими потоками лжи", - написала она в своём telegram-канале.Захарова добавила, что в рамках системы западной либеральной "демократии" глас народа ничего толком не значит, и даже протестное волеизъявление и всеобщее недовольство - не гарантия перемен: либо посчитают как надо, либо неугодных кандидатов объявят вне закона, а "правильные партии" сохранят своё положение. "В итоге общество, простые граждане оказываются заложниками безумия и ненавистнической сущности своих же элит". "Но они не безмолвствуют. Находятся и те, кто сопротивляется навязываемой сверху лжи и во всеуслышание говорят правду. Среди таких мужественных людей — Винченцо Лоруссо — журналист информагентства International Reporters и автор популярного в Италии телеграм-канала Donbassitalia, который с 2022 года проживает в Луганске, рассказывает европейцам и своим соотечественникам правду о нашей стране и специальной военной операции", - отметила она. Захарова также упомянула, что познакомилась с журналистом лично, когда он передал ей подписи своих соотечественников-итальянцев к петиции, в которой осуждались кощунственные высказывания президента Италии Серджо Маттареллы в адрес России. "И вот в мае, ко Дню Победы, Винченцо официально опубликовал и презентовал в Италии свою книгу "De Russophobia" ("О русофобии"). До того он предложил мне написать к ней предисловие, и я согласилась. Его можно прочитать целиком на русском языке, хотя сама книга издана пока только на итальянском (русский перевод пока в планах)", - сообщила дипломат. Она рассказала, что эта работа — не просто исследование, а смелый манифест, разоблачающий русофобию как глубокий культурно-исторический феномен, являющийся частью западной псевдоинтеллектуальной традиции. "Уверена, что книга будет интересна самому широкому кругу читателей в Belpaese (Италия — "красивая страна", как её называли Данте и Петрарка). Наши народы связывает многовековая дружба и, несмотря на антироссийский курс итальянских политических элит и конъюнктурный нарратив большинства местных СМИ, у значительной части итальянского общества по-прежнему сохраняется интерес к русской культуре и уважение к истории наших отношений", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20250222/zakharova-2001035791.html

https://ria.ru/20241214/zakharova-1989201602.html

https://ria.ru/20240819/zakharova-1967184413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, италия, россия, луганск, мария захарова, серджо маттарелла