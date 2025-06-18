https://ria.ru/20250618/zaharova-2023658040.html

Захарова посоветовала молодому поколению читать классику

Захарова посоветовала молодому поколению читать классику - РИА Новости, 18.06.2025

Захарова посоветовала молодому поколению читать классику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала молодому поколению читать классическую литературу и не отвлекаться на информационный мусор, а... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:06:00+03:00

2025-06-18T18:06:00+03:00

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала молодому поколению читать классическую литературу и не отвлекаться на информационный мусор, а также проявлять гражданскую позицию. "Я вам посоветую учиться. Школа и институт - это время получения знаний... Вот сейчас у вас есть время получать знания и получать не только на школьной, институтской скамье, но и получать знания, читая. И мама правильно говорила, потом не будет времени читать классику. Читайте классику. Не отвлекайтесь на вот этот информационный мусор", - сказала Захарова на полях ПМЭФ. Она также посоветовала расширять кругозор и заниматься каким-то спортом или какой-то активностью. "Обязательно проявляйте свою гражданскую позицию… очень многим людям нужна больше. Помощь нужна и молчаливая, тогда, когда, вроде, никто о ней не просит. Ты понимаешь, что ты можешь чем-то помочь. Не проходите мимо", - подчеркнула Захарова. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250611/zelenskij-2022223817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, мария захарова