https://ria.ru/20250618/zaharova-2023617827.html

Захарова высказалась об ударах по ядерным объектам Ирана

Захарова высказалась об ударах по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 18.06.2025

Захарова высказалась об ударах по ядерным объектам Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает удивительным, что мировые, западные "мейнстримовые" СМИ ничего не видят в ударах по ядерным объектам... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:04:00+03:00

2025-06-18T16:04:00+03:00

2025-06-18T16:05:00+03:00

пмэф-2025

в мире

иран

израиль

россия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40840/33/408403302_0:203:2922:1847_1920x0_80_0_0_1c357964d079c4f07f63211cea31e333.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает удивительным, что мировые, западные "мейнстримовые" СМИ ничего не видят в ударах по ядерным объектам Ирана. "Очевидно наносятся удары по атомной инфраструктуре Ирана, которая носит мирный характер, потому что это качество было подтверждено МАГАТЭ. Это крайне опасно. И вызывает действительно удивление, что мировые средства массовой информации, мейнстримовые, западные, которые обычно уделяют повышенное внимание правам человека, вопросам экологии… свободе слова, ничего не видят, как всегда. Видимо, опять включили стратегическое молчание, так называемый белый шум. Говорят о чем угодно, только не о том, что может повлечь действительно в мировую катастрофу" - сказала Захарова на полях ПМЭФ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/zakharova-2023597474.html

https://ria.ru/20250618/vostok-2023472557.html

иран

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, россия, мария захарова