Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными
Захарова назвала слова Мерца о грязной работе Израиля самой страшной фразой
© Paulius PeleckisКанцлер Германии Фридрих Мерц
© Paulius Peleckis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем являются самой страшной фразой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В сообщении в своём telegram-канале она привела слова Мерца о конфликте на Ближнем Востоке: "Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас".
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"Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить", - написала Захарова.
Она добавила, что это сказал потомок нацистов, чей дед, Йозеф Пауль Совиньи, занимая должность бургомистра Брилона во времена Третьего рейха, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в рядах НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов, а его отец, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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