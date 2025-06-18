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Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными - РИА Новости, 18.06.2025
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12:34 18.06.2025 (обновлено: 15:24 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/zaharova-2023550566.html
Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными
Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными - РИА Новости, 18.06.2025
Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными
Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем являются самой страшной фразой, заявила официальный представитель... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:34:00+03:00
2025-06-18T15:24:00+03:00
в мире
израиль
иран
ближний восток
фридрих мерц
мария захарова
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем являются самой страшной фразой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В сообщении в своём telegram-канале она привела слова Мерца о конфликте на Ближнем Востоке: "Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас". "Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить", - написала Захарова. Она добавила, что это сказал потомок нацистов, чей дед, Йозеф Пауль Совиньи, занимая должность бургомистра Брилона во времена Третьего рейха, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в рядах НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов, а его отец, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
https://ria.ru/20250617/merts-2023433607.html
https://ria.ru/20250618/g7-2023431762.html
https://ria.ru/20250613/izrail-2022620749.html
израиль
иран
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в мире, израиль, иран, ближний восток, фридрих мерц, мария захарова, биньямин нетаньяху, хамас, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Фридрих Мерц, Мария Захарова, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года
Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными

Захарова назвала слова Мерца о грязной работе Израиля самой страшной фразой

© Paulius PeleckisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Paulius Peleckis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем являются самой страшной фразой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В сообщении в своём telegram-канале она привела слова Мерца о конфликте на Ближнем Востоке: "Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас".
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Слуцкий назвал риторику Мерца фашизмом
17 июня, 22:43
"Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить", - написала Захарова.
Она добавила, что это сказал потомок нацистов, чей дед, Йозеф Пауль Совиньи, занимая должность бургомистра Брилона во времена Третьего рейха, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в рядах НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов, а его отец, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась
Вчера, 08:00
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Нетаньяху проинформировал Мерца об ударах по Ирану
13 июня, 11:04
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокФридрих МерцМария ЗахароваБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года
 
 
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