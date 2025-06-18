https://ria.ru/20250618/zaharova-2023550566.html

Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными

Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными - РИА Новости, 18.06.2025

Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля страшными

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем являются самой страшной фразой, заявила официальный представитель... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:34:00+03:00

2025-06-18T12:34:00+03:00

2025-06-18T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем являются самой страшной фразой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В сообщении в своём telegram-канале она привела слова Мерца о конфликте на Ближнем Востоке: "Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас". "Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить", - написала Захарова. Она добавила, что это сказал потомок нацистов, чей дед, Йозеф Пауль Совиньи, занимая должность бургомистра Брилона во времена Третьего рейха, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в рядах НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов, а его отец, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

https://ria.ru/20250617/merts-2023433607.html

https://ria.ru/20250618/g7-2023431762.html

https://ria.ru/20250613/izrail-2022620749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, ближний восток, фридрих мерц, мария захарова, биньямин нетаньяху, хамас, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года