https://ria.ru/20250618/yug-2023541858.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 18.06.2025

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

"Южная" группировка улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:06:00+03:00

2025-06-18T12:06:00+03:00

2025-06-18T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Южная" группировка улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Пазено, Иванополье, Выемка, Миньковка, Федоровка, Дылеевка, Александро-Калиново, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерстваПо данным ведомства, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и четыре пикапа. Кроме того, уничтожен склад материальных средств.

https://ria.ru/20250618/igra-2023394951.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины