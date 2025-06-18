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Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 18.06.2025
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09:56 18.06.2025 (обновлено: 10:03 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/vzyatka-2023491150.html
Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке
Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 18.06.2025
Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке
Суд в Ижевске арестовал замначальника УФСИН по Удмуртии, подозреваемого в получении взятки в виде машины стоимостью более 2,7 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:56:00+03:00
2025-06-18T10:03:00+03:00
происшествия
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УФА, 18 июн - РИА Новости. Суд в Ижевске арестовал замначальника УФСИН по Удмуртии, подозреваемого в получении взятки в виде машины стоимостью более 2,7 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УФСИН России по Удмуртской республике, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, он в 2023 году получил взятку в виде иномарки стоимостью более 2,7 миллиона рублей от руководителя группы компаний, имеющей договоры с рядом исправительных учреждений Удмуртии, за лоббирование ее интересов."Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении Газизуллина Р.Р. суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщает пресс-служба.Меру пресечения избирал Индустриальный районный суд Ижевска.По данным пресс-службы, Газизуллин взял взятку автомобилем марки Mazda СХ5 стоимостью 2 720 000 рублей.
https://ria.ru/20250617/sud-2023252933.html
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке

Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке на 2,7 миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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УФА, 18 июн - РИА Новости. Суд в Ижевске арестовал замначальника УФСИН по Удмуртии, подозреваемого в получении взятки в виде машины стоимостью более 2,7 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УФСИН России по Удмуртской республике, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, он в 2023 году получил взятку в виде иномарки стоимостью более 2,7 миллиона рублей от руководителя группы компаний, имеющей договоры с рядом исправительных учреждений Удмуртии, за лоббирование ее интересов.
Суд - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Дело о взятках экс-замглавы Ростехнадзора в ДФО направили в суд
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"Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении Газизуллина Р.Р. суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщает пресс-служба.
Меру пресечения избирал Индустриальный районный суд Ижевска.
По данным пресс-службы, Газизуллин взял взятку автомобилем марки Mazda СХ5 стоимостью 2 720 000 рублей.
Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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