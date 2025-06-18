https://ria.ru/20250618/vzyatka-2023491150.html

Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке

Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 18.06.2025

Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке

Суд в Ижевске арестовал замначальника УФСИН по Удмуртии, подозреваемого в получении взятки в виде машины стоимостью более 2,7 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:56:00+03:00

2025-06-18T09:56:00+03:00

2025-06-18T10:03:00+03:00

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 18 июн - РИА Новости. Суд в Ижевске арестовал замначальника УФСИН по Удмуртии, подозреваемого в получении взятки в виде машины стоимостью более 2,7 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УФСИН России по Удмуртской республике, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, он в 2023 году получил взятку в виде иномарки стоимостью более 2,7 миллиона рублей от руководителя группы компаний, имеющей договоры с рядом исправительных учреждений Удмуртии, за лоббирование ее интересов."Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении Газизуллина Р.Р. суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщает пресс-служба.Меру пресечения избирал Индустриальный районный суд Ижевска.По данным пресс-службы, Газизуллин взял взятку автомобилем марки Mazda СХ5 стоимостью 2 720 000 рублей.

https://ria.ru/20250617/sud-2023252933.html

https://ria.ru/20250617/dolg-2023244379.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, удмуртская республика (удмуртия)