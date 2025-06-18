https://ria.ru/20250618/vzryvy-2023445251.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 18.06.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:46:00+03:00
2025-06-18T00:46:00+03:00
2025-06-18T00:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956953472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95284f5874ae1608178e27f6cad54baa.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взрывы были слышны в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна.ua". "О взрывах в Днепре (Днепропетровске - ред.) сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250618/vzryvy-2023444690.html
днепропетровск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956953472_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_3c23f2fb895596192d73683d87f377ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы