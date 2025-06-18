https://ria.ru/20250618/vzryvy-2023445251.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 18.06.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы были слышны в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T00:46:00+03:00

2025-06-18T00:46:00+03:00

2025-06-18T00:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

россия

дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взрывы были слышны в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна.ua". "О взрывах в Днепре (Днепропетровске - ред.) сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250618/vzryvy-2023444690.html

днепропетровск

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днепропетровск, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины