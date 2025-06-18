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В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:38 18.06.2025 (обновлено: 00:52 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/vzryvy-2023444690.html
В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.06.2025
В Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:38:00+03:00
2025-06-18T00:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.Приблизительно через десять минут после этого Федоров сообщил о повторных взрывах. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Сумской и Харьковской областях Украины. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250618/vzryvy-2023445251.html
https://ria.ru/20250617/trevoga-2023393227.html
запорожская область
киев
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запорожская область, киев, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области прогремели взрывы

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги.
"Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
00:46
Приблизительно через десять минут после этого Федоров сообщил о повторных взрывах.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Сумской и Харьковской областях Украины.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Люди у бетонного укрытия в одном из украинских городов - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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