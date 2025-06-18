https://ria.ru/20250618/vzryvy-2023444690.html

В Запорожской области прогремели взрывы

В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.06.2025

В Запорожской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T00:38:00+03:00

2025-06-18T00:38:00+03:00

2025-06-18T00:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.Приблизительно через десять минут после этого Федоров сообщил о повторных взрывах. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Сумской и Харьковской областях Украины. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250618/vzryvy-2023445251.html

https://ria.ru/20250617/trevoga-2023393227.html

запорожская область

киев

харьковская область

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запорожская область, киев, харьковская область, вооруженные силы украины